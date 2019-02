Havlíčkův Brod – Nejhorší jsou velcí šéfové v saku s kravatou. Když nás vidí, dají si na ucho mobil a dělají, že důležitě telefonují, a pak před námi docela obyčejně utečou.

Studenti Veronika Nováková a Luboš Beránek strávili v ulicích města Havlíčkův Brod prodejem květin měsíčku lékařského několik hodin. Nejštědřejší k nim byli hlavně senioři a matky s malými dětmi, co mají obecně hluboko do kapsy. | Foto: DENÍK/Štěpánka Saadouni

I takové zážitky mají dva studenti, Veronika Nováková a Luboš Beránek, kteří se zúčastnili včerejšího Květinového dne. V Havlíčkově Brodě ho pořádalo krajské středisko Českého svazu žen ve spolupráci se studenty, školáky a skauty pod záštitou organizace Liga proti rakovině.

Veronika a Luboš jsou studenty třetího ročníku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Podobných dobročinných akcí se účastní dobrovolně a pravidelně. „Ve škole nám nabídli, že se můžeme zúčastnit Květinového dne, pokud máme zájem. Absolvovali jsme už několik podobných akcí, konkrétně na Květinovém dnu jsme už podruhé, takže už nějaké zkušenosti máme a můžeme srovnávat,“ konstatovala Veronika. Jen málokdy se v ulicích Havlíčkova Brodu při prodeji žlutých kvítků oba studenti setkali s odmítnutím.

Podle Luboše hodně pomáhá skutečnost, že akce Květinový den je mediálně známá a v Havlíčkově Brodě se koná už čtrnáct let. „Někdo nám hodí do pokladničky tu základní dvacetikorunu, jiný i stokorunu,“ prozradila Veronika. Podle zkušeností obou studentů jsou paradoxně nejštědřejší ti, kteří mají už na první pohled hluboko do kapsy, senioři, matky s malými dětmi. „Zato takzvaní velcí šéfové s kravatami a v saku před námi docela trapně utečou, nebo si dají mobil na ucho, předstírají že telefonují, aby si nás nemuseli všímat,“ usmáli se ironicky oba studenti.

Letos o rakovině prostaty

„Upřímně řečeno, měli jsme letos dost velké obavy, jestli máme Květinový den pořádat. Je hospodářská krize, nezaměstnanost roste, na obzoru jsou volby, lidé jsou podráždění kvůli maličkostem, ale výsledek nás zatím mile překvapil,“ pochvalovala si za pořadatelský ČSŽ Marie Bohuslavová.

Do ulic Havlíčkova Brodu vyšlo celkem 10 studentských dvojic, tři skupinky skautů, děti ze Základní školy Nuselská se vydaly s květinkami měsíčku lékařského pod vedením učitelky do Domova pro seniory v Reynkově ulici.

V devíti obcích kolem Havlíčkova Brodu se zase prodeje ujaly členky místních organizací ČSŽ.

Květinový den se v Havlíčkově Brodě koná už 14 let. Loni vybrali ženy a studenti téměř 66 tisíc korun, které poslaly na konto Ligy proti rakovině. Každý rok se Květinový den věnuje jinému typu zhoubných nádorů, letos se osvěta zaměřila na muže ohrožené rakovinou prostaty.