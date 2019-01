Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodský Deník oslovil ohledně problémů s rekonstrukcemi komunikací kraj Vysočina.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Informace poskytla mluvčí kraje Jitka Svatošová a vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Hana Strnadová.

V plánu oprav komunikací pro letošní rok, který sestavil kraj, není téměř žádná komunikace v regionu Podoubraví, proč?

V původním maximalistickém návrhu plánu oprav byly navrženy sil. III/35015 Krucemburk, III/34520 Přísečno – Jeřišno a III/3507 H.Borová – Sedletín. Z nedostatku finančních prostředků a s ohledem na dopravní význam jednotlivých silnic nebyla oprava těchto silnic nakonec zařazena do schváleného rozpočtu roku 2010 k realizaci. Zůstává v zásobníku akcí.

Už od loňského roku usilovali starostové několika obcí v Podoubraví o rekonstrukci silnice Jeřišno-Čečkovice-Přísečno, přestože jim bylo dopisem kraje Vysočina přislíbeno, že silnice bude zařazena do plánu rekonstrukcí pro rok 2010, vypadla z něho, můžete prozradit, co bylo důvodem?

Důvodem byl nedostatek fin. prostředků. Na základě žádostí obcí se akce zařazují do návrhu plánu opravy akcí . Potom se vybírají akce k realizaci. Zařazeny k realizaci byly akce s větším dopravním významem (viz . odpověď na otázku č. 1)

Chystá kraj i přesto, že plán je sestaven, nějaké změny, což znamená, že by se některé silnice na Chotěbořsku i přesto opravily? Je možné že kraj naplánuje časem nějaké dodatečné změny v plánu rekonstrukcí silnic?

Za současných podmínek není možnost změny plánu oprav. Pokud ale ta možnost bude, budeme opět pečlivě vybírat podle dopravního významu silnic a jejich současného technického stavu.