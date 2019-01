Havlíčkův Brod – Historicky první tiskovou konferenci uspořádala včera v Havlíčkově Brodě pravicová politická strana TOP 09, která nyní intenzivně pracuje na kandidátce pro říjnové volby do havlíčkobrodského zastupitelstva.

„Místní organizace TOP 09 byla v Havlíčkově Brodě založena v dubnu letošního roku. Jsme připraveni zúčastnit se voleb do městského zastupitelstva.

Budeme se držet tradičních hodnot, které TOP 09 zastává,“ řekl místopředseda havlíčkobrodské TOP 09 Pavel Jedlička. Připravovaný program shrnula tato mladá strana do sedmi základních okruhů. „Hlavním pilířem naší státní i místní politiky je otázka vyrovnaných rozpočtů,“ vysvětlil Jedlička. Strana by se podle jeho slov chtěla zaměřit také na otázku adresnosti rozdělování financí, například v kultuře nebo sportu tak, aby se předešlo plýtvání. Chce dát také prostor všem aktivním občanům a jejich argumentům. Kompletní volební program zveřejní začátkem měsíce září.

Místní organizace TOP 09 představila i některé ze svých kandidátů. Jsou jimi například stávající místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, zastupitel Havlíčkova Brodu Petr Libus, podnikatel Martin Sedlák nebo devatenáctiletá studentka havlíčkobrodské obchodní akademie Gabriela Teclová.

„Chtěla jsem konečně něco nového, aby se všechno netočilo jenom kolem ODS. Toto je nová politická strana a mohla by do města, ke mně do školy nebo pro mě jako pro studenta přinést něco nového,“ okomentovala svůj vstup do politiky Gabriela Teclová.

V Havlíčkově Brodě před volbami nezahálí ani ostatní politické strany, které sestavují své kandidátky pro podzimní volby. ODS povede do komunálních voleb současný starosta Jan Tecl, sociální demokraty Jan Míka, komunisty Milan Plodík, není bez zajímavosti, že na jejich kandidátce se objeví i někdejší poslanec Milan Bičík, a Ženy za Brod Ivana Štrossová. Lidovci vsadili na současného místostarostu Čeňka Jůzla.

Zuzana Klementová