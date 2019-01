Borek – Místní lidé, stejně jako chalupáři a letní hosté v Borku u Chotěboře možná ani netuší, že skoro za humny mají nejatraktivnější potápěčskou lokalitu na Vysočině, a to místní zatopený lom.

Potápět se vyznavači vodních světů nemusejí jen v evropských či jiných mořích. Atraktivní podívání jim na Vysočině nabídne i zatopený lom v Borku na severu Havlíčkobrodska. | Foto: Josef Nikl

Díky invenci jeho majitele tam vyznavači podvodního světa najdou i několik zajímavých zpestření. Na dně leží například ponorku, auto a dokonce i autobus. Lom totiž slouží jako výcvikový prostor pro potápěče složek Integrovaného záchranného systému.

„Maximální hloubka na Borku je přibližně čtyřicet metrů, ale každým rokem o pár centimetrů vzroste. Tam kde se dříve potápěči strojili do výstroje, se dnes už potápí. Tou nejzajímavější podvodní atrakcí byl zcela určitě vysloužilý policejní vrtulník, který ponořili v roce 2001 do hloubky dvaceti sedmi metrů. Ze stroje bylo odstraněno vše nepotřebné, takže zbyl vlastně jen trup rotoru. Kabinou ale bylo možné proplavat,“ informoval amatérský sportovní potápěč Josef Nikl a dodal, že v roce 2008 bylo torzo helikoptéry vytaženo a odvezeno do jiného lomu.

Kloubový autobus Ikarus stojí na kolech a kromě skel a motoru mu vlastně nechybí nic. Ponořen byl v roce 2003. Dalšími atrakcemi lomu u Borku je odstrojený vrak auta značky Wartburg a ponorka zvaná „Stejskalík“.

Ta vznikla po přestavbě cisterny fekálního vozu na splašky. Jakoby vypadla ze Zemanových filmů na motivy románů Julese Werna. Nechybí jí ani tradiční ploutvičky, maják, klon trčící z přídě plavidla, hadice, periskop a volant. Součástí dna lomu je od roku 2001. Na dně potápěči objeví i trezor, který obsahuje bohužel pouze vodu. Atrakce jsou vhodné i pro nácvik vrakového potápění a některé jsou i propojené šňůrou.

„Lom je také slušně zarybněn, takže i v malých hloubkách lze, hlavně v zatopených stromcích, najít něco zajímavého na pozorování. K vidění jsou okouni, perlíni, kapři, štiky, candáti a sumci,“ prozradil Nikl.

Lom o rozloze necelých dvou hektarů má vstup pouze po bývalé přístupové cestě pro důlní techniku. Jelikož je v soukromém vlastnictví, je přístup do něho, bez souhlasu majitelů, zakázán.

„Lom máme většinou o víkendech otevřený, ale je lepší se předem s námi domluvit a zavolat. Potápění umožňujeme pouze s platnou potápěčskou kvalifikací či certifikací a po zaplacení poplatku. Pořádáme i vlastní kurzy potápění,“ potvrdila majitelka lomu Jana Pilařová z pardubického Triton Sportu.

Irena Fichtnerová