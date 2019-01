Havlíčkův Brod – První nemocnicí v kraji Vysočina, která letos dosáhla hranici tisícího porodu, je porodnické oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Zdeňka Kozlíková se synem Šimonem je jubilejní rodičkou havlíčkobrodské nemocnice. | Foto: DENÍK/Štěpánka Saadouni

K vítězství havlíčkobrodským porodníkům obrazně řečeno pomohla mladá maminka Zdeňka Kozlíková se synem Šimonem z Havlíčkova Brodu. „Šimonek není moje první dítě. Už máme doma čtyřletou Aničku, pochlubila se Deníku šťastná rodička. Jak prozradila, malá sestřička asi bude trochu zklamaná. Tajně si prý přála další holčičku, aby si měla s kým hrát. „V rodině Kozlíkových je Šimon už desátý vnouček,“ rozpovídala se sympatická maminka.

Ona s manželem si přáli především to, aby děťátko bylo zdravé, na pohlaví nezáleží. Když zjistili, že další přírůstek v rodině bude kluk, vybírali ze tří křestních jmen nalezených v kalendáři. Budoucí rodiče se rozhodovali mezi Šimonem, Janem a Ondřejem. „Mně se líbil nejvíc Šimon, takže jsem nakonec všechny přehlasovala,“ směje se šťastná maminka více než tříkilového kloučka. Zdeňka Kozlíková si havlíčkobrodskou porodnici nevybrala náhodou.

Jak vysvětlila, fakt, že bydlí v Havlíčkově Brodě, nebyl rozhodující, protože dnes má rodička možnost si vybrat. „Rodila jsem v havlíčkobrodské porodnici první dítě a byla jsem velice spokojená s kvalitou péče o mě i miminko, stejně jako s přístupem personálu. Takže druhé dítě jsem se rozhodla přivést na svět opět v Havlíčkově Brodě,“ vysvětlila dvojnásobná maminka. Její slova potvrzuje i mluvčí nemocnice Petra Černo.

Rodička až z Japonska

To, že v Havlíčkově Brodě rodí maminky i z jiných krajů České republiky není nic výjimečného. „Najdou si nás na internetu a projeví přání přivést miminko na svět právě u nás. Snažíme se jim maximálně vyhovět,“ říká mluvčí a vzpomíná na nejzajímavější žádost budoucí maminky až z Japonska.

„Byla to původem Češka a chtěla přivést dítě na svět v Čechách. Vybrala si naši nemocnici, zaplatila pokoj a porodila u nás,“ vypráví mluvčí. To, že Zdeňka Kozlíková bude tisící maminkou, která v havlíčkobrodské porodnici přivede miminko na svět, se rodička dozvěděla hned na porodním sále.

„Přiznám se, že jsem tu informaci ani nevnímala. Soustředila jsem se jenom na porod. Když se to dozvěděla rodina, dělali si ze mě legraci, že mi přijdou popřát třeba i z hradu,“ usmívá se mladá maminka. Ten den, kdy se její jubilejní porod uskutečnil, byl na porodním sále skutečně perný. Na svět přišlo celkem pět dětí, všichni do jednoho samí kluci. Andree Strejčkové, která se Zdeňkou Kozlíkovou sdílí pokoj, pomyslné vítězství uniklo o vlásek, její porod byl v pořadí tisící první. „Motivace vyhrát tady byla, ale příroda to zařídila jinak,“ říká druhá mladá maminka s humorem.