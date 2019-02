Havlíčkův Brod - Štáflova chalupa prožívá první podzim v novém vztahu. Zařadila se mezi osmatřicet významných budov, které vláda letos vyhlásila národními kulturními památkami.

Od počátku roku patří Štáflova chalupa mezi 236 národních kulturních památek České republiky. | Foto: Ivo Havlík

Nevšední historická stavba v ulici Barbory Kobzinové na svém místě stojí pod popisným číslem 2015 od druhé poloviny 16. století. Od roku 1992 je cenným architektonickým vlastnictvím města, které se postaralo o úplnou rekonstrukci.

V roubeném jádru byl objeven povalový strop, černá kuchyně a starobylá dýmná místnost s horním větracím otvorem pro odchod kouře, která dům zařadila do skupiny nejstarších dochovaných staveb na Vysočině. Jde však o ojedinělý doklad středověkého typu dřevěného domu v Čechách vůbec.

Zmýlená většiny turistů

„Krásou chalupy se lze kochat nejen zvenčí, ale také zevnitř. To především díky našemu antikvariátu, do něhož chodí nikoli jen ustálený okruh přátel přečtených knih. Zatímco v létě běžným knihkupectvím zákazníků ubývá, nám přibývá. Často to jsou turisté, návštěvníci Havlíčkova Brodu. Někteří však mají mylnou představu, že vcházejí do rodného domu výtvarných umělců Otakara a Arnošta Štáflových, jejichž dílo připomínáme ve speciální vitríně,” říká Igor Domkář.

Antikvář oceňuje dobrý vztah knihkupectví s brodskou radnicí, která chápe, že knihy jsou tím nejlepším, co může národní kulturní památka tohoto druhu nabízet.

Abychom uvedli na pravou míru omyl četných turistů, připomeňme, že své jméno chalupa získala podle rodu, který ji zdědil.

Dynastie Štáflů se na pomezí Čech a Moravy dostala do podvědomí zejména díky tvorbě malíře Arnošta Štáfla a grafika Otakara Štáfla. Právě na jejich kulturní tradici před devíti lety navázal antikvariát.

Známějším z výtvarné dvojice je Otakar Štáfl. Narodil se 30. prosince 1884 v Německém Brodě. Jeho otec Josef Štáfl byl řezbářem, mimo jiné vyřezal i známého brodského Hnáta. Otakar studoval na brodském gymnáziu, které však s nesouhlasem rodičů v roce 1903 opustil. Odešel do Prahy a byl přijat do krajinářské školy Ferdinanda Engelmüllera.

Proslul jako malíř Tater. Jejich krásu zachytil nejen v nesčetných akvarelech, ale i v monumentálních olejích. Dva obrazy s motivy z Vysokých Tater dokonce vyšly na poštovních známkách. Štáfl nezapomínal ani na rodnou Vysočinu. Mezi jeho nejoblíbenější motivy patřily vršky mezi Zbožicí a Horní Krupou a Chotěbořsko. Umělcův život skončil tragicky; 14. února 1945 jeho ateliér na pražských Vinohradech trefila bomba amerického náletu. V troskách domu v Mánesově ulici číslo 20 manželé Štáfl s manželkou zahynul.

V chalupě dvacet let žil Arnošt „Ára“ Štáfl. Narodil se 3. prosince 1909 v Chotěboři. Když mu byly čtyři roky, rodina se přestěhovala do Vídně a po vyhlášení samostatnosti republiky v roce 1918 se vrátila do tehdejšího Německého Brodu do chalupy k babičce. Arnošt po měšťance absolvoval brodskou obchodní akademii.

V Praze vystudoval krajinářskou školu u profesora J. Kutmana. Podnikl studijní cesty na Podkarpatskou Rus a k moři do Chorvatska. Nalezl svůj osobitý malířský výraz – věnoval se kresbě dřívkem, kolorované kresbě, oleji, pastelu, špachtli, ex libris. Řadu námětů mu poskytla Českomoravská vrchovina. Malíř zemřel v roce 2003 ve věku požehnaných 93 let.

Ivo Havlík