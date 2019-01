Přibyslav – Vítězství si neodvezli, přesto zanechali v Přibyslavi velmi dobrý dojem. Kdo? No přece malí i větší Hanáci z folklorního souboru Pantlék z Němčic na Hané.

„Přijelo nás celkem čtyřiapadesát,“ prozradila umělecká vedoucí souboru Jana Otáhalová a dodala, že chlapci a děvčata z Pantléku, což je mimochodem název pro svatební čepec hanácké nevěsty, předvedli Přibyslavi žňový tanec „Pletla jsem“, dále typický hanácký tanec „Trnka“ a s nimi i další sérii folklorních písní a tanců charakteristických pro oblast Hané.

„Pantlék patří k Němčicím už dvacet let a prošly jím desítky chlapců a děvčat. Sama patřím mezi ně,“ dodala Otáhalová s tím, že v současné době soubor čítá pětapadesát členů všech věkových kategorií. „Mezi těmi nejmladšími převládají chlapci a děvčátek je tam méně. U těch starších je to naopak. Od těch patnácti šestnácti let se u nás věnují folkloru spíše děvčata,“ poznamenala Otáhalová.

Pětiletá Hana a osmiletí Lucie a Petr patří k nejmladším zpěvákům a tanečníkům hanáckého souboru. Byli po vystoupení celí udýchaní, ale přesto jim na tvářích hrál úsměv.

"Nějaké chyby tam byly,“ přiznal se Petr. „Ale jinak to dopadlo celkem dobře,“ dodaly jedním dechem Lucie s Hankou. „Nedá se nic dělat, budeme jednotlivé fáze ještě pilovat. Další přehlídky a vystoupení jsou před námi,“ rozloučila se Jana Otáhalová.