Havlíčkův Brod - Zřizovatelem základní umělecké školy je kraj Vysočina. Ten ji však už nechce.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Na pondělním hlasování zastupitelstva města by se již mohlo rozhodnout o tom, zda radnice převezme pod svá křídla základní uměleckou školu. Havlíčkův Brod je totiž jediným sídlem na Vysočině, kdo tuto instituci stále ještě nemá pod vlastní správou. Kraj ji městu nabízí bezúplatně, celá věc má ale háček. A to dost podstatný.

Podle hygieniků je třeba v budově provést povinné úpravy, které by měly stát zhruba tři a půl milionu korun. Jde tedy o to, kdo do oprav v budově investuje nemalé prostředky. Navíc je podle starosty Havlíčkova Brodu Jana Tecla třeba provést ještě další, byť nepovinné, práce. Celková částka by se tak mohla vyšplhat až ke čtyřem a půl milionům korun.

„My se v žádném případě nebráníme převodu školy na město, ale s tím, že kraj zaplatí opravy v souladu s požadavky krajské hygienické stanice. Těmi hlavními problematickými body jsou absence bezbariérových přístupů a stav WC ve staré budově. Tyto věci musí být stavebně řešeny již v tomto, respektive příštím roce,“ informoval Tecl.

Proč se vlastně chce krajský úřad havlíčkobrodské umělecké školy, do které dochází celkem 484 žáků a která má své další pracoviště i v Přibyslavi, zbavit? Důvod je prý celkem jednoduchý.

„Havlíčkův Brod je posledním městem, které tuto instituci nemá ve své správě. Už před lety jsme začali s převodem těchto škol na města a deklarovali jsme jasně, že tento proces chceme dotáhnout do konce. Navíc podle mého názoru není budova v žádném případě nezpůsobilá provozu a již dříve jsme do stavebních úprav objektu investovali značné množství peněz,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

Ta ještě dodala, že příliš nechápe váhavost zastupitelů města při rozhodování. „Je to dar kraje v hodnotě milionů korun, který by město dostalo zdarma, proto mi to přijde divné,“ divila se Kružíková.

Macešský přístup

Proti postupu kraje se však razantně a ostře postavily i některé havlíčkobrodské politické strany. Například místní TOP09 mluví dokonce o macešském přístupu kraje ke školnímu a mimoškolnímu vzdělávání dětí v Havlíčkově Brodě.

„Odmítáme přístup kraje, který se dnes z pozice zřizovatele snaží zbavit jak své příspěvkové organizace, tak i odpovědnosti za stav objektu, který vlastní. Dlouhodobě neřeší jemu známé problémy v údržbě a dokonce ignoruje odstranění nedostatků plynoucích z kontroly Krajské hygienické stanice z jara roku 2009. Nebere při tom na zřetel ani to, že tímto může ohrožovat zdraví a bezpečnost dětí,“ píše se dále v tiskové zprávě strany.

Peníze na plat zaměstnanců školy plynou ze státní kasy a na provoz by si prý město vydělalo vybíráním školného. Převod se tedy zdá být výhodným krokem. Jenže nutnost vložení milionových investic je pro obě strany velkým problémem a to i přesto, že podle krajských úředníků je účetní hodnota majetku zhruba třináct milionů korun. V krajním případě by prý mohla být budova při nesplnění hygienických limitů uzavřena.

„Nicméně nelze předjímat vůli zastupitelstva města. Uvidíme, jak dopadne hlasování,“ dodal starosta Tecl.

„Pokud jde o majetek, z naší strany je nabídka převodu kompetencí a také veškerého majetku včetně finančních prostředků na účtech, kterou město nemusí akceptovat. V tom případě patrně budovy zůstanou kraji Vysočina a budou zvažovány další možnosti, jak s nimi naložit,“ doplnila tisková mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Samotní zaměstnanci školy by převod pod město přivítali.

„Já i učitelé bychom tento přesun přivítali a velmi bychom si vážili toho, kdybychom mohli plně reprezentovat Havlíčkův Brod,“ řekl ředitel základní umělecké školy Jindřich Macek.