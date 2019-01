Havlíčkův Brod /FOTOGALERIE/ – Havlíčkobrodské vlakové nádraží zažilo ve středu rušný den.

Od 9 do 14 hodin se tam totiž konala akce „Station days“, kterou pro žáky základních škol z Brodu a okolí uspořádali učitelé a studenti Střední odborné školy z Nového Města na Moravě.

„Oslovili jsme základní školy na Havlíčkobrodsku s nabídkou prezentace pracovního prostředí a technických profesí na železnici a to zážitkovou formou,“ informovala vedoucí projektu Edita Fialová z novoměstské střední odborné školy. Soutěžit včera přijely týmy z havlíčkobrodských škol Konečná a V Sadech a také žáci z České Bělé, Havlíčkovy Borové a z Přibyslavi.

Devět stanovišť

„Každé družstvo musí projít devět stanovišť, na každém stanovišti se dozvědí něco ze života na železnici. Jednička je startovní stanoviště, dvojka prověří znalosti žáků v železničním kvízu, na trojce se seznámí s logistikou, na čtvrtém stanovišti se soutěžící učí hledat spojení v knižním jízdním řádu, páté stanoviště se věnuje bezpečnosti na železnici, na šestém se žáci dozvědí, jak se mají chovat coby cestující, sedmé ukáže poskytnutí první pomoci, osmé stanoviště jim přiblíží profese na železnici a vysvělí rozdíl mezi výpravčím a průvodčím a na devátém stanovišti žáci zblízka poznají profesi strojvedoucího,“ popsala Edita Fialová.

Deváté stanoviště zajímalo chlapce asi nejvíce. Bylo totiž umístěné přímo v kabině lokomotivy na první koleji. Klukům se návštěva kabiny v lokomotivě evidentně líbila. „Na mašině se nám líbilo, ze stanovišť byl nejlepší kvíz s tajenkou nebo první pomoc,“ řekli sedmáci z České Bělé Tomáš Gregor, Michal Morávek a Marek Šrámek.

Zajímalo mne, jak se železniční téma líbí dívkám. „Na lokomotivě jsme ještě nebyly, ale jinak se nám stanoviště celkem líbily. Nejvíc asi kvíz, ten jsme docela zvládly,“ pochlubily se Jana, Míša a Terka z osmé třídy ze základní školy v Havlíčkově Borové.

„Přínos to určitě je, děti se seznámí s provozem na dráze, s jednotlivými povoláními, to, co třeba dosud viděly jen jako cestující, uvidí i z druhé strany,“ řekla učitelka odborného výcviku Blanka Merunková.

Měsíc příprav

Takto velkou akci přímo na nádraží pořádala střední odborná škola z Nového Města na Moravě poprvé. „Naši studenti se zúčastnili stáží v České republice i v Bruselu a na základě získaných poznatků připravili dny železniční přepravy, jejichž vyústěním byl „Station days“ na nádraží v Havlíčkově Brodě. Náročná příprava trvala asi měsíc, naši studenti se této akci věnovali i ve svém volném čase. Odměnou pro zúčastněné bylo malé občerstvení a věcný dárek ve formě poznámkového bloku s ekologickou tužkou,“ uzavřela Edita Fialová z novoměstské střední školy.