Štěpánov – V malé obci, která je místní částí Leštiny u Světlé nad Sázavou, žije nastálo necelá sedmdesátka obyvatel.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Všechny tyto starousedlíky před časem vyděsila zpráva, která dorazila z Ministerstva zemědělství ČR. Podle ní totiž Štěpánov patří mezi lokality, které by teoreticky připadaly v úvahu při stavbě nových přehrad, a podle původních prognóz by mohlo vodní dílo zaplavit i zastavěné území této obce. Po protestech a vyjednáváních leštinského starosty Jaromíra Vadinského naštěstí stát svůj záměr přehodnotil, a tak by případná stavba měla ležet v těsném sousedství obce. Žádné domy by zatopeny být neměly.

Uvažovali o sepsání petice

„Všichni jsme se hodně báli toho, co přijde. O záměru se prý již mluvilo dlouho, ale přesto jsme byli docela překvapeni. Už jsme byli připraveni sepsat i petici, protože se snažíme, aby obec vypadala k světu, a pak přijde taková zpráva. Naštěstí by však stavba, pokud k ní dojde, měla zůstat mimo domy,“ ulevilo se jedné z obyvatelek Štěpánova Anně Spáčilové.

Podle zdrojů z Ministerstva zemědělství však vůbec nemusí k žádným pracím na toku říčky Sázavky vůbec dojít. „Zatím nejde o záměr výstavby nových vodních nádrží, ale o vytipování lokalit, které jsou hydrologicky a geologicky vhodné,“ uvedla mluvčí Ministerstva zemědělství Tereza Magdalena Dvořáčková. V tomto případě byla plocha štěpánovské lokality vyměřena na zhruba 235 hektarů. „Výběr tohoto místa byl proveden z hlediska vhodnosti morfologie území, geologických a hydrologických podmínek, a to na základě prověřování celého území republiky v sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo zkoumáno na pět set lokalit. Nyní je zařazena mezi 69 lokalitami v návrhu, který bude pokladem pro dokumenty územního plánování. Rozsah lokality byl upraven právě s ohledem na stávající zastavěné území,“ pokračovala Dvořáčková. Dodala, že ministerstvo dokončilo seznamování dotčených krajů a obcí s návrhem generelu.

Ministerstvo bude vysvětlovat

„Je řádově deset procent lokalit, které se střetly s negativním postojem. Zde budeme dále vysvětlovat a řešit možné varianty změn vymezení,“ dodala Dvořáčková.

S faktem, že jsou hranice díla posunuty mimo zastavěné území obce, je spokojen i starosta Leštiny. Díky tomu bude možné v dohledné době schválit i nový územní plán obce.

„Při jednání, které proběhlo druhého března letošního roku, nám bylo na sto procent přislíbeno posunutí hráze. Je to pro nás vlastně výhra,“ radoval se Jaromír Vadinský.

Štěpánov podle dokumentů ministerstva zemědělství, které má Havlíčkobrodský deník k dispozici, spadá do území kategorie B. Ta by měla sloužit mimo jiné jako protipovodňová ochrana.

„Seznam těchto ploch se bude zkoumat v šestiletém cyklu v návaznosti na zpřesňování prognóz klimatického vývoje,“ píše se mimo jiné v dokumentech ministerstva zemědělství.

„Každých šest let tedy bude prováděn průzkum průtoku vody. Což možná také znamená, že přehradu můžeme mít teoreticky třeba do deseti let,“ dodal ještě na závěr méně optimisticky Vadinský.