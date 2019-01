Vysočina - V lesích na Vysočině by díky současnému deštivému počasí mohly začít růst houby. Jiří Burel z jihlavského mykologického klubu předpokládá, že hřiby se budou ve větší míře objevovat za dva až tři týdny. Na území kraje měli houbaři letos zatím většinou jen slabé úlovky. V poslední době sbírali hlavně holubinky a lišky, z hřibovitých hub občas přišli na hřiby kováře.

"Hřibovité houby potřebují čtrnáct dní až tři týdny po vydatných deštích, aby začaly růst," řekl Burel. Předtím by se už měly objevovat jiné druhy hub, například jedlá muchomůrka růžovka, jíž se také říká masák. Nadějné vyhlídky milovníků hub by ještě mohlo pokazit déletrvající tropické počasí s teplotami nad 30 stupňů Celsia, které by podloubí v lesích zase vysušilo.

Na Jihlavsku se ještě minulý víkend podle Burela houbaření moc nevyplatilo. "Hřiby téměř nebyly. Našel jsem jenom pár kovářů. Ale byly docela holubinky, bylo pár lišek a nějakých muchomůrek," přiblížil.

Dosavadní slabé houbařské nálezy ze své zkušenosti potvrdil i Jiří Pejchal z havlíčkobrodského mykologického spolku. Sám prochází hlavně lesy mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem. "Na nějaké velké houbaření to zatím není, rostou hlavně lišky," řekl. O něco lépe na tom v minulých týdnech byli jeho známí v místech, kde v bouřkách spadlo víc vody. I podle Pejchala by díky dešťům mohla brzo začít hlavní houbařská sezona; hub by podle něj mohlo v lesích přibývat už od příštího týdne.