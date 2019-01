Havlíčkův Brod - Na křižovatce v Masarykově ulici došlo v úterý k dopravní nehodě.

Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn | Foto: Policie ČR

V úterý před 11.hodinou vyjížděli policisté k dopravní nehodě, ke které došlo v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. Řidič nákladní soupravy Volvo s návěsem jel ve směru na Jihlavu a v místě před křižovatkou s ulicí Havlíčkova jel v pravém jízdním pruhu. V okamžiku, kdy se s vozidlem nacházel v blízkosti křižovatky, vyjel do levého jízdního pruhu a následně do protisměrné části komunikace, kde v danou dobu jelo blíže nezjištěné osobní vozidlo.

Aby řidič zabránil střetu s tímto vozidlem, strhnul řízení zpět do levého pruhu a následně přední částí narazil do zadní části autobusu, který jel v levém jízdním pruhu před ním. Vlivem nárazu pak autobus narazil do zadní části nákladního vozidla Renault, které se v té době nacházelo v místě křižovatky v levém jízdním pruhu před autobusem. Ke zranění řidičů ani 24 cestujících v autobuse naštěstí nedošlo. Alkohol byl u řidičů na místě dechovou zkouškou vyloučen.

Řidič nákladní soupravy na místě dopravní nehody uplatňoval technickou závadu spočívající v závadě na brzdách. Hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na 330.000 Kč. Dopravní nehoda je nadále v šetření.

Autor: Jana Mazourová