Hlinsko, Havlíčkův Brod – Ředitel Zoologické zahrady hlavního města Prahy Miroslav Bobek se pokouší rozkrýt tajemstvím obestřený případ velbloudice, kterou havlíčkobrodští Junáci přivedli do pražské zoo v létě roku 1945.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Na přelomu května a června přichází do zoo dopis, ve kterém Národní výbor v Hlinsku nabízí velbloudici, která se ve městě objevila. Tehdejší vedení zahrady nabídku s nadšením přijímá. Už se chystá přeprava zvířete směrem ku Praze, když tu z Hlinska přichází další dopis. Velbloudici si převzal příbuzný majitele a odvedl ji pryč.

Příběh však má pokračování, protože za pár dní se zvíře objevuje u vesnice Pohled poblíž Havlíčkova Brodu a teprve odtud jej tamní Junáci odvádí do zoologické zahrady. Otázkou tedy zůstává, co se s velbloudicí stalo a kdo byl ten údajný majitel. Další, neméně důležitý otazník, však visí nad tím, jak se velbloudice do Hlinska vlastně dostala.

„Dovolujeme si proto touto cestou požádat hlinecké pamětníky těchto hektických květnových událostí roku 1945 o pomoc. Uvítáme každou, byť sebemenší vzpomínku, fotografii či dobový dokument. Děkujeme. Zkusme společně dovyprávět příběh velbloudice," vyzývá místní obyvatele pracovnice hlineckého muzea Jana Vašková. Nově objevené dokumenty obohatí publikaci, kterou Zoo Praha na toto téma připravuje.

Při pražské zoo vznikl historický klub a jeho členové v čele s ředitelem Miroslavem Bobkem začali pátrat po fotografiích a záznamech, které by se k velbloudici pojily. Podařilo se získat z kronik a od regionálních muzeí poměrně ucelený příběh, leč zůstává prázdné místo právě o hlinecké anabázi. Zoo Praha plánuje na příští rok vydat publikaci u příležitosti výročí padesáti let od konce války, neboť události transportu velbloudice jsou spojené s velice zajímavými osudy tehdejších Junáků. Zvíře mohlo být vojenský zběh

„Bylo by zajímavé, jestli se najde pamětník nebo fotka, je to velice divné, co se s velbloudem stalo, nebo kde se v Hlinsku vzal. Spekuluje se o tom, že by to mohlo být zvíře z německého cirkusu, který se rozpadl na konci války, nebo byli jeho členové dokonce postříleni," říká ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Druhá varianta dokonce spekuluje o tom, že by velbloud mohl být součástí rudé armády, která je používala. „Rusové vyzbrojili několik pluků v Kazachstánu a jelikož na začátku války nebyl dostatek vozidel, používali na transport materiálu také velbloudy. Říká se, že se tato zvířata dostala až do Berlína. Pokud se pustíme na pole spekulací, tak by to mohl být i velbloud, který utekl z Rudé armády, nebo ho někdo pustil, aby zvíře nezabili a nesnědli, když už pro něj na konci války nebylo využití," doplňuje ředitel.

„Dne 11. června 1945 vyšel podivný průvod havlíčkobrodských Junáků s velbloudem městem Havlíčkovým ku Praze… Tím to zdánlivě skončilo, ale ne tak docela. Přihlásil se majitel Sarasani. Cirkus si za čas velbloudici vzal a zoologické zahradě zůstalo její velblouďátko," cituje Jana Vašková z hlineckého muzea úryvek z časopisu Junák z roku 1970.

„V muzeu žádné dokumenty ani fotografie k této zajímavé události nemáme, ba ani pan kronikář Šrámek nic v kronice z roku 1945 nezmiňuje," dodává Jana Vašková.