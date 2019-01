Havlíčkův Brod – Anetu Holendovou z Havlíčkova Brodu, žákyni osmého ročníku ZŠ V Sadech, přijal v pátek odpoledne na radnici starosta města.

Aneta Holendová s rodiči v salonku havlíčkobrodské radnice. | Foto: Foto:Deník/Jaromír Kulhánek

Aneta totiž díky své duchapřítomnosti výraznou měrou přispěla k záchraně života svého šestašedesátiletého dědečka.

Slavnostního přijetí se zúčastnili i další představitelé města, Anetiny rodiče i Milena Honsová, ředitelka školy, kterou dívka navštěvuje.

„Aneta je velmi skromná dívka a nic nám o té události neřekla. Nic bychom se nedozvěděli, kdyby školu nenavštívila její teta. A protože se dobré zprávy mají šířit dál, podělili jsme se o ně nejen s ostatními žáky a učiteli, ale také s radnicí. Výsledkem bylo i toto příjemné a neformální setkání," uvedla Honsová.

Srdeční kolaps postihl Anetina dědečka letos v v létě, první červencovou neděli.

Pomáhaly Aneta, teta i babička

„Byla jsem u babičky a dědečka v Březince na prázdninách a najednou jsem uslyšela zoufalé volání tety, ať rychle zavoláme záchranku. Našla totiž dědu, jak leží na zemi vedle pohovky," popsala první okamžiky příběhu Aneta. „Vytočila jsem tedy číslo záchranky a mezitím k tetě přiběhla i babička. Operátorka mi do telefonu přesně říkala, co máme s dědečkem dělat, a já to tlumočila dál. Pak jsem běžela otevřít bránu přijíždějící sanitce a utěšovala jsem také malou sestřenku, která byla velmi vystrašená," pokračovala Aneta.

Společně se záchrankou přijeli na místo události i hasiči. Ti pomohli s transportem nemocného dědečka do sanitky.

„Odvezli ho na ARO havlíčkobrodské nemocnice a posléze i na specializované pracoviště nemocnice v Jihlavě," přidal se otec dívky. „Nakonec to všechno dobře dopadlo a dědeček, přestože byl pětatřicet minut oživován, je už zase zpátky doma a téměř bez následků," dodal otec.

Starosta města Jan Tecl ocenil především Anetinu duchapřítomnost.

„Velmi si vážím, co dokázala a co udělala. Všichni dobře víme, jak jsou tyto situace stresové a jak dokážou i dospělého člověka zcela vyvést z míry," řekl Tecl. Ten Anetě předal drobné dárky a požádal jí, aby se podepsala do pamětní knihy města Havlíčkova Brodu.

Radní se zajímali o Anetiny zájmy a záliby. Dozvěděli se, že ráda maluje, hraje na kytaru a pracuje v keramickém kroužku.

Ředitelka Honsová jim pověděla, že Aneta je výborná žákyně, a že se na ní nejen ona, ale i ostatní učitelé, ve všem mohou stoprocentně spolehnout.

„Po škole bych chtěla pokračovat ve studiu na gymnáziu," dodala Aneta.