Například ve Šmolovech nedaleko Havlíčkova Brodu odstartují letošní sezonu už v pátek. „Diváci se mohou těšit na čtveřici filmů. Jako první promítáme slovenský dokument Afrikou na pionýru, o týden později české komediální drama Na střeše, další týden pak francouzskou ztřeštěnou komedii Alibi na klíč a 14. srpna novou českou komedii Případ mrtvého nebožtíka,“ vyjmenoval hlavní organizátor tamního letního kina Jiří Svoboda.

Diváci se ve Šmolovech sejdou už čtvrtým rokem. I letos se promítá u fotbalového hřiště, a to po setmění. „Nejdříve to bývá v jednadvacet hodin. Pokud se sejdou krásné počasí, dobrý termín, atraktivní film a dobrá nálada, tak je účast diváků vysoká. Odhaduji, že na nejzajímavější filmy přijde kolem stovky diváků,“ prozradil Svoboda.

Letní kino nevynechají ani v Ledči nad Sázavou. „Budeme ho mít poslední dva víkendy v srpnu. Během pátků bychom chtěli promítat filmy pro starší publikum, soboty by pak patřily rodinám a v neděli by přišly na řadu pohádky pro děti,“ nastínila Tereza Doležalová z ledečského informačního centra.

Vybraná letní kina na Havlíčkobrodsku



Havlíčkův Brod od 3. července

Šmolovy od 10. července

Přibyslav od 27. července

Sobíňov 14. srpna

Ledeč nad Sázavou od 22. srpna

O konkrétních filmech zatím jednají. „Chtěli bychom české novinky, jako jsou 3Bobule nebo Chlap na střídačku, ale uvidíme, jak se nám podaří domluvit s distributory. Jasno budeme mít příští týden,“ přiblížila Doležalová.

To v Městském divadle a kině Ostrov promítají už týden. Filmové plátno se nachází kousek od této budovy. „Po několika měsících filmové absence jsme byli napnutí, do jaké míry se naplní naše očekávání a projekt diváky zaujme. Naštěstí se ukázalo, že sázka na promítání v exteriéru byla trefou do černého,“ pochvalovala si za havlíčkobrodské kino Michaela Krpálková.

Lidí dokonce přišlo víc, než původně plánovali. „Naštěstí jsme byli připraveni a místa k sezení jsme operativně rozšířili. Jsme přesvědčeni, že filmové zázemí u řeky s otevřeným bufetem divákovi nabízí příjemné chvíle, které k létu neodmyslitelně patří,“ dodala Krpálková.