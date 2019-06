Mezi řečníky tentokrát vystoupila bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová. „Je dobře, že se ozýváme, protože dobře řízenou zemi nemáme. Tím prvním problémem je hlava státu. Není možno si zastírat, že to je ta žába na prameni, která bohužel má v rukou ústavní kompetence a vzkazuje nám, že ať se bude dít s předsedou vlády cokoliv, tak Miloš Zeman jej vždy a znovu bude znovu jmenovat. To je přece strašná situace,“ rozhořčila se Němcová.

„Mluvíme-li o předsedovi vlády, tak ten na jednu stranu je držen hlavou státu, ale na druhou stranu jej drží pod krkem komunisté. Jsou těmi nejvěrnějšími spolupracovníky, jsou těmi, kteří si vydupávají dalekosáhlé ústupky než strana ČSSD, která je také součástí vlády. Komunisté tvrdí, že součástí vlády nejsou, ale bez nich se nepohne vůbec nic,“ řekla Němcová.

Poukázala i na vztah Andreje Babiše s komunisty. „Estébák estébáka nepodrazí, protože mu rozumí a Falmer s Burešem (Vojtěch Filip s Andrejem Babišem, pozn. red.) vědí, co to je rozumět si, vyhovět si a držet spolu basu,“ líčila Němcová.

Narazila i na elektronickou evidenci tržeb. „Jako ohrožení demokracie v naší zemi vidím kromě toho, co dělá prezident, kromě toho, o co se nebo koho se opírá předseda vlády, vidím také spojenou iniciativu namířenou proti drobným živnostníkům a proti vznikající střední třídě. Přece se právě tihle lidé měli nadechnout a být tou nejsvobodomyslnější částí naší země,“ podotkla Němcová. „A proti těm je zahájeno opravdu dramatické tažení,“ posteskla si.

„Každá švadlena, každý zedník, každý tesař, každý instalatér musí prokazovat EET, ale na druhou stranu se máme dívat na to, jak pekárny pana předsedy vlády dostávají stomilionovou dotaci a říká se tomu narovnávání trhu. To si myslí, že jsme se zbláznili? Že nerozumíme tomu, co se děje? Že musí být drobní živnostníci vyždímaní z posledních daní, aby zbylo na dotace pro pana premiéra,“ ptala se Němcová.

Dotkla se i nezávislosti českých médií. „Agresivní kampaň, která je vedena vůči veřejnoprávním médiím je součástí toho, kdy je oponovat mediální prostor, aby výstupy z něj vypadaly podobně jako výstupy z mediálního impéria předsedy vlády. To by bylo už to poslední, co by se nám mohlo stát, kdyby tento svobodný, myslící proud umlčen,“ varovala Němcová.

Druhým řečníkem byl nakladatel a knihkupec Petr Novotný z Havlíčkova Brodu. „Je to už bezmála třicet let, kdy jsme se tu scházeli a vyjadřovali se k tehdejšímu režimu. V prvních dnech nás tu byla jen hrstka a přesto nikdo nezapochyboval, že to má smysl. I dnes to má smysl,“ začal svou řeč Novotný.

„Není přece normální neplatit daně a čerpat milionové dotace, které jsou spjaty s rodinou Andreje Babiše. Babiš jako bývalý komunista vrací po třiceti letech od Sametové revoluce moc opět do rukou komunistů. Považuji to za plivanec do tváře všem politickým vězňům,“ pokračoval Novotný.

Promluvil i o prezidentovi. „Říká se, že ryba páchne od hlavy. Ten pán na Pražském hradě, který má nemalou zásluhu na stavu české společnosti, o nás neustále prohlašuje, že jsme nic nedokázali. Co dokázal on? Pouze dvě věci – mstít se těm, kteří se proti němu postavili, a rozdělit národ na dva tábory,“ zdůraznil Novotný.

Stopa po demonstrantech na náměstí zůstala. „Na dnešní podvečer jsme si připravili takzvaný křídní boj. Ve stánku si můžete vyzvednout žluté křídy, obkreslit si chodidla a napsat vzkaz na chodník,“ vyzval jeden z organizátorů brodských protestů Milan Pilař.