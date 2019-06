„Ne každá obec se může chlubit takovýmto výročím. Připravili jsme si proto bohatý kulturní program. Především ale doufám, že se sem sjedou i lidé, kteří se sem běžně nepodívají a bude to takový veselý den pro všechny,“ řekla před oslavami starostka obce Lenka Homolková.

Návštěvníci tak mohli zhlédnout divadelní představení dětí z místní základní školy, které jim přiblížilo historii obce, odhalení pamětního kamene nebo třeba křest knihy Vilémov v proměnách času.

Fotokniha vznikala zhruba rok. „Připomíná vývoj jednotlivých míst a ukazuje, jak se v průběhu času měnila. Pracovala na ní skupina čtyř autorů, byla jsem to já, Kateřina Hovorková, Jaroslav Kreibich a Roman Martínek,“ vyjmenovala Homolková.

Nechyběl ani hudební doprovod. „Zahrála Březovanka, aby si na své přišly starší generace, po ní vystoupil imitátor Petr Jablonský, abychom trošku odlehčili situaci a pobavili se, a pak tady do pozdních večerních hodin hrál pan Fuxa, který hraje všechny žánry. Takže každý si přišel na své,“ popsala Homolková.

Kromě toho probíhal i doprovodný program, kdy mohli lidé zavítat buď do vilémovského zámku, hasičárny, obou budov základní školy nebo do kulturního domu, kde byla v předsálí k vidění výstava. „Původně to měla být jen výstava obrazů pana Kreibicha a trofejí zdejších myslivců, ale protože tady máme dost aktivní klub seniorů a děvčata se pustila do tvoření různých výrobků. Udělaly spoustu krásných výrobků a bylo nám líto to neukázat ostatní, tak jsme ji tam přidali také,“ pověděla Homolková.

Navíc v obci zavedli novou hromadnou dopravu, jak s trochou nadsázky řekla starostka. „Měli jsme tady tři koňské kočáry, které projížděly obcí a vozily zájemce po různých koutech Vilémova a blízkého okolí,“ přiblížila Homolková.