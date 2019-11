Tasice – První ročník kuchařského zápolení vyhlásily ženy v Tasicích u Bělé na Ledečsku. Konalo se v sobotu 9. listopadu v tamní sklárně.

První ročník kuchařského zápolení vyhlásily ženy v Tasicích. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Letošní ročník je jen takový pokus. Příští rok by to už měla být opravdová soutěž. Chceme takříkajíc stmelit ženský kolektiv v Tasicích. Aby se ženy z vesnice daly dohromady a začaly něco podnikat. Protože obyvatelů v Tasicích je málo. Většinou to jsou senioři nebo chalupáři. Takže obnova společenského života by nám všem jenom prospěla,“ osvětlila původ soutěže za pořadatele Dana Viktorová.