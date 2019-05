„Díky němu se zrychlí dodávky do celého světa a ACO získá nové zázemí pro své zaměstnance. V nové logistické hale vzniklo 4.000 m2 skladovacích prostor, 8 tisíc paletových míst a 200 šatnových míst pro naše zaměstnance, včetně toalet a sprch. Nově vzniklou část areálu doplnilo 7.000 m2 komunikací,“ informovala za společnost ACO Přibyslav Zuzana Siwková.

Ve více než 100 miliónové investici do nových skladových prostor je zahrnuta nejenom výstavba nové haly, ale také nová vrátnice, infrastruktura pro další rozvoj areálu, samočinné hasicí zařízení a mnoho dalšího. „Do stavebního projektu samozřejmě byly zahrnuty produkty ACO, jako jsou polymerbetonové žlaby, nerezové trubky a podzemní odlučovače z ACO Tábor. Projekt haly od firmy BOOS plan a.s. byl schválen na konci roku 2017. První práce pak započaly v červnu 2018. Logistické centrum jsme od stavební firmy převzali v dubnu letošního roku,“ upřesnila Siwková

Slavnostní otevření logistického centra bude za přítomnosti majitele firmy Hanse-Julia Ahlmanna v pondělí 13 května. „Jak jsme již zmiňovali, součástí výstavby nové haly bude také vrátnice, která pomůže vyřešit současnou kolizi nákladní dopravy s pěšími. Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás prioritou, proto se vedení firmy rozhodlo investici navýšit nejenom o novou vrátnici, ale také o rozšíření stávající komunikace o dva odbočovací pruhy,“ zdůraznila Siwková s tím, že na tento projekt bylo zřízeno zjišťovací řízení – takzvaná malá EIA (Environmental Impact Assessment), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí.

„Společnost ACO Industries k.s. patří mezi velké výrobní závody na Vysočině. Vyvíjí a vyrábí především profesionální odvodňovací systémy pro vnitřní odvodnění v potravinářském průmyslu a systémy pro odvodnění venkovních zpevněných ploch. Zpracovává nerezovou ocel, černou ocel a polymerbeton,“ informovala Siwková stím, že v současné době ACO Industries k.s. zaměstnává více než 750 zaměstnanců, většinu z nejbližšího okolí města Přibyslav.

„Ve snaze o neustálé zlepšování, inovaci a vysokou efektivitu ve výrobě postupně zavádíme automatizaci a robotizaci a v průběhu let investujeme do nejnovějších výrobních technologií. V posledních dvou letech jsme investovali více než 5 milionů euro do dalšího rozvoje ACO v ČR, což svědčí o velké důvěře, ale také závazku vůči majiteli ACO. Připraven je plán rozvoje areálu v Přibyslavi v dalších 10 letech. První z velkých investic byla v loňském roce dostavba haly Nerez,“ zmínil ředitel výrobního závodu Petr Mátl.