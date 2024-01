Dalibor Gondík byl hostem v Kavárně Chotěboř už také. Mimo jiné na svou sestru prozradil to, jak jednou ve Snídani s Novou usnula. Prý to bylo kvůli tomu, že byla tehdy večírkový typ.

Jak to tedy s těmi párty bylo doopravdy? To například prozradila ve videu.

Zdroj: Deník/Miloš Novák

Se smíchem vzpomínala na natáčení komedie Doktor od jezera hrochů, kde s Terezou Bebarovou bojovala o muže. A ve filmu si to obě protagonistky i pořádně ručně-stručně vyříkaly. „Obecně mám problém s násilnými scénami. A v jedné jsem měla Terezku pořádně zmastit bičíkem. V reálu to vypadalo asi takto: švih, promiň, promiň, švih, promiň, promiň,“ popsala vtipnou scénu, která nakonec působí velmi reálně a bolestivě.

Zabrat jí dala i náročná příprava, jelikož ve filmu ztvárňovala baletku. „Trénovala mě primabalerína z Národního divadla. Nějakou pohybovou průpravu jsem samozřejmě měla už ze školy, ale balet je něco úplně jiného. Všechny pohyby jsou takové protichůdné, no celé tělo mě bolelo. Asi po týdnu mi ona primabalerína říká: Vy jste už asi dlouho netancovala, že? Když jsem jí řekla, že jsem jenom herečka, tak jen konstatovala: Tak to jo, to jste dobrá. Ona si myslela, že jsem opravdová baletka,“ usmála se sympatická brunetka.

Osudovou lásku potkala na prahu čtyřicítky. S hercem Jiřím Langmajerem tvoří pár už čtrnáct let. Poprvé mezi nimi přeskočila jiskra právě při natáčení zmíněného filmu. „V jedné scéně jsem se měla naplno a hlasitě rozesmát. Ale pro lehkého letního astmatika to není úplně komfortní věc, možná to někteří z vás znají. Člověk se pak snadno rozkašle. Tak jsem se v koutku připravovala na výstup, trochu jsem si pokašlávala, najednou za zády slyším: Ty kašleš? Otočím se, on to byl Jirka, neviděla jsem ho. Né, jen trošku. On na to se zděšením: Ty seš nemocná! Už to mě mělo varovat,“ se smíchem vyprávěla Gondíková.

Narážela tím na pověstnou Langmajerovou hypochondrii. „On si vůbec všude vozí ty svoje vodičky, mastičky, krémy na ruce, kapičky. Chce žít pořád strašně zdravě. Momentálně máme krabičkovou dietu, abychom zhubli. A pořád se čistí. To, že předtím vypije sto piv, je úplně jedno,“ s nadsázkou prozradila.

Jedním dechem pak poznamenala, že to není vše, prý ještě hodně cvičí. „Když se ho snažím trochu brzdit, jen mě odkáže na svou babičku. Ta prý říkala, že víc je líp. A pak to tak i dopadá. Pokaždé si něco natrhne a skončí v nemocnici,“ práskla na svého muže. Aktuálně praktikuje face jógu. V praxi to podle ní vypadá tak, že například jede v autě a vyplazuje jazyk a různě dělá obličeje. Když si toho všimne jiný řidič, asi se nestačí divit.

Je známá věc, že hlavně herci v divadle nemají rádi, když nějakému divákovi v průběhu představení zazvoní mobil. Tak přesně toto se stalo taky v Chotěboři. Samotné Adéle Gondíkové. Přítomní fanoušci jí toto malé vyrušení jistě s radostí prominuli, jelikož volal Langmajer. A aby byl efekt dokonalý, Gondíková jej dala na hlasitý odposlech. „Všechny zdravím z natáčení. A jestli mi to jen trošku vyjde, příště přijedu taky,“ ozvalo se z telefonu a určitě i samotný umělec musel slyšet aplaus, který sklidila jeho slova.

Moderátor Jiří Vaníček na to navázal zmínkou o romantických zásnubách, které však podle Gondíkové až tak romantické nebyly. Žádost o ruku přišla na Korsice při výstupu na horu Monte d´ Oro. „Jirka tam strašně chtěl vystoupat, mě to až tak nebralo. Navíc netušila jsem, co chystá. Ale možná mě to mohlo napadnout, když tam s námi byl jeho táta. Při první možnosti jsem si sedla s tím, že dál nejdu, ať si tam lezou sami. Byl tam signál, takže jsem si projížděla mobil. Já byla v pohodě,“ zasmála se při vzpomínce na zásadní okamžik v jejím životě.

Když se pak vrátili oba muži zpátky, ten starší z nich vytáhl mobil se slovy: Jirko, tak můžeš. Načež si její partner klekl a vytáhl prsten. „Přitom věděl, jaký mám na manželství názor a že se už vdávat nepotřebuju. Ale bylo to milé. Až na to, že podle jeho představ jsem měla s brekem žádost přijmout, zatímco plakal jenom on,“ popsala netradiční zásnuby.

Zdroj: Deník/Miloš Novák

Adéla Gondíková má nejenom hereckou a pohybovou průpravu, ale dobře jí to jde coby zpěvačce. I proto si ji před několika lety vybrali do show Tvoje tvář má známý hlas. V prvním kole si tam střihla tureckého zpěváka Tarkana. „Jako naučit se turečtinu ještě jakžtakž. Ale udýchat to celé mi dalo zabrat. Nicméně bavilo mne to a užila jsem si to,“ vybavila si okamžiky v oblíbené soutěži.

Historek bylo mnohem víc, Adéla Gondíková sršela vtipem a energií. Pro Deník ve videu prozradila například i to, jak se připravovala na postavu v seriálu Ulice, Evženovu bývalou ženu, která trpí Parkinsonovou nemocí.