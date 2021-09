Založení vlastního oddílu iniciovala v roce 2011 sama děvčata. „Dříve jsem učil ve škole a měli jsme tam i kroužek florbalu. Holky jednou přišly s tím, že by chtěly hrát závodně,“ vzpomíná trenér Tomáš Rosecký.

A tak vznikl první florbalový oddíl ve Světlé nad Sázavou. „V tu chvíli nás bylo asi třicet. Začínali jsme hrát se dvěma týmy – ženské a juniorky, to znamená s ženami od patnácti let až do důchodu,“ vysvětluje Rosecký.

Mladší florbalistky se přidaly záhy. „A postupem času přibyli i kluci, takže teď už máme obsaženy všechny věkové kategorie,“ líčí Rosecký. „Aktuálně máme dvanáct družstev – šest klučičích a šest holčičích. Kdokoli k nám zkrátka přijde, tak má kde hrát. Pokud vím, tak plnou věkovou strukturu pro kluky i holky nikde jinde na Vysočině není,“ chlubí se.

Mimo to jsou na Vysočině jedineční i svou velkou dívčí základnou. „Jinde bojují s tím, že holky nemají, nám se ale daří neustále nabírat nové členky. A to máme konkurenci ve volejbalu, který má ve Světlé dlouholetou tradici,“ vyzdvihuje trenér.

Výhra je k nezaplacení

Mezi dlouholeté hráčky patří například Veronika Fišerová ze Světlé, která se florbalu věnuje už osm let. „Je pro mě hodně důležitý. Přináší mi spoustu zážitků, velký adrenalin a také jsem zde potkala spoustu nových lidí,“ svěřuje se hráčka, která už má i licenci na rozhodčího a trenéra.

Podobně mluví i její spoluhráčka Veronika Beránková. Ta hraje sedm let. „K florbalu mě přivedl můj učitel ze základní školy. Jednou se mě zeptal, jestli bych nechtěla jet jet hrát za holky z vyššího ročníku, já to zkusila a od té doby mě to moc baví. A ten pocit, když vyhrajeme, je k nezaplacení,“ usmívá se.

Nejdůležitější je pro ně přátelská atmosféra, která v týmu panuje. „Jsem vděčná za to, s jakými lidmi hraju. Velký dík patří i trenérům Tomášovi Roseckému a Davidovi Štursovi, kteří nám věnují svůj volný čas a posouvají nás dál. Jsme skvělý kolektiv a věřím, že to společně dotáhneme daleko,“ doplňuje Veronika Fišerová.

Už teď sbírají i cenné medaile. „Na to, že jsme začínali od nuly, jsme zvládali, a stále zvládáme, konkurovat velkým městům. Například s dorostenkami jsme byli čtyřikrát na mistrovství republiky a rozhodně jsme tam neudělali ostudu,“ říká hrdě Rosecký.

Vše přitom společně zvládali navzdory podmínkám. „Prvních osm let jsme trénovali v malých tělocvičnách u školy a občas jsme jeli do sousední Ledče, kde měli rozměrově správnou halu,“ popisuje Rosecký.

Klíčový pro ně byl až rok 2019. Ve Světlé totiž vznikla moderní sportovní hala, díky které mají odpovídající zázemí. „Dříve jsme trénovali ve čtyřech tělocvičnách a neustále převáželi věci sem a tam. Zápasy jsme pak hráli někde úplně jinde. To je jak kdyby divadelníci cvičili ve sklepě a pak se najednou dostali na jeviště. Je potřeba trénovat tam, kde se skutečně hraje,“ podotýká trenér.

Nové prostory navíc přilákaly i nové členy. „Během posledních dvou let se naše kapacity naplnily na maximum. V současné době máme 230 registrovaných členů, z čehož jich aktivně hraje asi 150. A pět z nich patří k těm původním a jsou s námi od úplné začátku,“ dodává Rosecký.