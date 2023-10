Chcete se zapsat do historie letectví? V Brodě máte možnost díky novému pomníku

Zapište svoje jméno do historie na deset tisíc let, nabízí obyvatelům Havlíčkova Brodu i fanouškům letectví havlíčkobrodský aeroklub a sochař Radomír Dvořák, a to prostřednictvím příspěvku na nový pomník Aviatika. Ten v Brodě odhalí v říjnu.

Budoucí podoba pomníku. | Foto: Se souhlasem sochaře Radomíra Dvořáka