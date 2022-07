Je to pořád horší a horší, napsal do redakce Deníku obyvatel Golčova Jeníkova, který si z obav kvůli bezpečí nepřál zveřejnit jméno. Rušení nočního klidu, konflikty, drobné krádeže, žebrota, urážky. Tak vypadá život v centru města, kde lidi obtěžuje početná romská rodina. Měla se stěhovat, ale nic se nezměnilo. Rodina ve městě bydlí dál. O případu jako první informoval Deník.

A že se jí lidé pořád bojí, potvrdila Ester Valová. „Mnoha lidem nahánějí strach, zejména starším a dětem,“ napsala do redakce.

Špatné zkušenosti má s těmito usedlíky například paní Veronika. „Naše děti se jich bojí. Jsou neuvěřitelně agresivní a vulgární. Žebrají na náměstí a když jim nedáte peníze, pokřikují na vás: Chcípni,“ povzdechla si žena, která si nepřála uvést celé jméno s ohledem na děti a možnou pomstu. Na otázku, zda si lidé v Jeníkově na rodinu někde stěžují, odpověděla: „Nemá to smysl. Takovým se nic nestane a problémy budete mít hlavně vy."

Místostarosta Jiří Brož potvrdil, že problémová početná rodina bydlí v Jeníkově pořád. „Snažíme se situaci řešit v mezích našich možností. Jednáme s majiteli domu, kde rodina bydlí. Sbíráme podněty od lidí, abychom se mohli obrátit na policii, sociálku, nutit ty, co jim dům pronajali, aby rodinu vystěhovali,“ řekl Deníku místostarosta s tím, že kdyby dům patřil městu, problémová rodina by tam už dávno nebyla.

Nepřizpůsobivá rodina s osmi dětmi, která se přistěhovala z Čáslavska, neobtěžuje obyvatele Golčova Jeníkova jen v centru, ale zabrala i nové dětské hřiště. Romských rodin je ve městě několik, ale takové problémy s nimi podle Brože nejsou.

Poslední šance

Deník mluvil s jedním ze dvou pronajímatelů. Nepřál si zveřejnit jméno, ale redakce ho zná. „Stížnosti jeníkovské radnice chápu. Poslali jsme už rodině dopis, že jim dáváme poslední šanci. Jinak jejich nájemní smlouva skončí a budou muset odejít,“ řekl. Zároveň podotkl, že ani pro něj tato situace není jednoduchá. „Konflikty jsme mohli řešit dřív,“ přiznal. Ale na to, aby se problematickým nájemníkům mohlo pohrozit výpovědí, musí být podle jeho slov důkazy. „Bez důkazů narazíte na zákon. Obviní vás z rasismu. Je potřeba mít konkrétní stížnosti. Záznamy z kamer, oznámení na policii nebo na odboru sociální péče. Ale určitě ne nadávky na facebooku,“ upozornil.

Nejen v Jeníkově žijí problémové rodiny patřící do kategorie sociálně nepřizpůsobivých. Podle ředitele Městské policie Chotěboř Jiřího Novotného stěhování nic neřeší. „Neštěstí přesuneme jinam. Konflikty na jednom místě skončí, ale začnou jinde. Chybí zákon. Takový, který by odradil podnikatele, co se na podobné nájemníky specializují,“ řekl již dříve Deníku. Podle jeho názoru je v Česku takzvaný obchod s chudobou výnosný byznys. Někteří podnikatelé stěhují lidi z ubytoven do bytů a využívají jejich dávky sociální podpory, konkrétně příspěvek na bydlení. Státní správa zatím nenašla způsob, jak tomu zabránit.

Situaci jako přes kopírák zažívají na druhém konci Kraje Vysočina v Třebíči. I tam si lidé stěžují na výtržníky, co se do města přistěhovali a bydlí v centru města v soukromých bytech. Deník o tom psal už v červnu. Situaci tam řeší radnice. Zavedla přísná opatření. Zákaz žebrání, vyhlášky o nočním klidu. „Jednáme i s představenstvem Společenství vlastníků jednotek v bytových domech a panelácích. Chystáme i výzvu k majitelům nemovitostí, aby prověřovali své nájemce před uzavřením nájemních smluv a nepronajímali byty problémovým osobám,“ vyjmenovala mluvčí radnice Irini Martakidisová.