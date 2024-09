Po desáté hodině dopoledne začalo v Havlíčkově Brodě dokonce svítit slunce a teplota výrazně stoupla. „Povodňová situace v této části toku Sázavy se tak zklidnila, že hladina řeky klesala v některých oblastech i rychleji, než se předpokládalo. V tuto chvíli tak není nutné udržovat zvýšený stupeň pohotovosti,“ sdělila mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě Zuzana Melounová a dodala, že nyní je důležité zaměřit se na úklidové práce, které provádějí Technické služby Havlíčkův Brod. Současně se začínají sčítat škody, které způsobil nejen vzestup hladiny, ale především silný déšť a vítr, jako například popadané stromy v parku Budoucnost.

Pro havlíčkobrodské hasiče bylo zrušení stavu pohotovosti kvůli Sázavě pokynem k odstranění protipovodňových zábran. Ty hasiči preventivně postavili u stavební školy, u katastrálního úřadu, u Městského divadla a kina Ostrov a v lokalitě u potoka Žabinec. „Nebezpečí už pominulo, zábrany nejsou potřeba u stavební školy jsme je odvezli už v pondělí,“ vysvětlili Deníku.

Odstranění zábran v podobě pytlů s pískem ale znamenalo, že hasiči museli každý jednotlivý pytel otevřít a písek vysypat na valník. U kulturního domu to velmi zaujalo Milana Fišera. „Vidíte to? Já hasičům fandím. Dělají záslužnou práci, ale na tohle jich je škoda. Ten písek by měli uklízet lidi, co máme na veřejné práce z trestu nebo vězni. Proč tím zatěžovat hasiče, mají hasit oheň a pomáhat u nehod,“ řekl Deníku Milan Fišer.

Ani povodňové zábrany ale sklepy divadla a kina neochránily. „Museli jsme ze sklepů v době záplav čerpat vodu, ale to je u nás trvalý problém. Naše sklepy jsou pod úrovní hladina řeky a voda je tam každou chvíli. Takže čerpáme trvale. Do budoucna to ale musíme nějak řešit,“ konstatoval jednatel divadla a kina Tomáš Hermann.

Pytle s pískem bránily vniknutí velké vody do budovy rybářské bašty v lokalitě na Žabinci. „Naštěstí se nic nestalo, voda nás nezaplavila,“ řekl Deníky majitel rybárny Josef Nikl. Jeho syn Josef Nikl, majitel rybářství v Chotěboři, ale už sčítá škody. „Hlavně na rybách, které nám z rybníků uplavaly. To se ale při velké vodě stává. Pak máme nějaké menší škody na rybníce v Hařilově Lhotce,“ upřesnil Josef Nikl.

Protipovodňové zábrany zmizely i v dalších místech, například ve Světlé nad Sázavou. Nebezpečí nehrozí ani v Ledči nad Sázavou. „Všechny záchranné složky nám moc pomohly. Měli jsme k dispozici tisíc pytlů s pískem. Naštěstí nebyly potřeba. Sázava se už vrací zpátky do původního koryta," informoval místostarosta Ledče Michal Simandl.

V Ledči pokračuje i nadále sbírka pomoci pro oblasti zasažené povodněmi. Pořádá ji Potravinová banka Vysočina. „Humanitární sbírku pořádáme až do odvolání. Aktuálně sbíráme jak balenou vodu, tak i čisticí prostředky. Stejně tak i potraviny, ale jen trvanlivé, které je možné v zatopených oblastech použít,“ řekla Deníku Iveta Krajcigrová Vrbová.