Pro některé pacienty je to zklamání. „Potřebuji se objednat na cévní vyšetření a oni mě mohou vzít až v září. Mohla bych to snad zkusit v Pelhřimově. Možná i v Novém Městě, ale tam nepojedu,“ povzdechla si Věra Svobodová z Havlíčkova Brodu. Jak dodala, chápe že chápe i lékař si potřebuje odpočinout, ale pro pacienta, který je sám a neovládá internet, je to nepříjemná situace.

Hlavně v nemocnicích vypadá léto jinak. Specialistů je málo, některé ambulance mají omezený provoz i během roku. „Prázdninový provoz ambulancí najdou pacienti na webu nemocnice. Seznam průběžně aktualizujeme, pro akutní případy je pohotovost,“ informovala mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. Zavřené jsou v Brodě přes léto hlavně odborné chirurgické ambulance. Podobně to vypadá i v Jihlavě.