Ambulance radila pacientům, jak skončit s kouřením

Havlíčkův Brod – Jak moc jejich plíce trpí tabákovým dýmem, to si mohli v pondělí pacienti vyzkoušet při návštěvě havlíčkobrodské nemocnice v ambulanci pro odvykání kouření.

Pacienti nejdřív dýchnou do spirometru.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

„Mezinárodní nekuřácký den připadá na třetí týden v listopadu. U této příležitosti nabídla naše ambulance odvykání kouření možnost nechat si změřit hladinu oxidu uhelnatého v těle a dozvědět se novinky v oblasti odvykání kouření,“ informovala mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

Jak zdůraznila, akce byla určena jak pro kuřáky, tak i nekuřáky, kteří trpí důsledky pasivního kouření, což se týká například dětí. „Pacienti si nejdřív dýchnou do spirometru, pak zjišťujeme objem oxidu uhelnatého, pokud se objeví nějaké nesrovnalosti, kontaktujeme lékařku a pacienta pozveme na funkční vyšetření,“ popsala stručně průběh vyšetření v ambulanci zdravotní sestra a laborantka Simona Zahrádková.

Jak upřesnila, je ambulance pro odvykání kouření v nemocnici otevřena si půl roku částečně v souvislosti se zákazem kouření, který platí od jara plošně v celé nemocnici a nejbližším okolí. „Naše ambulance nabízí například kolegům zdravotníkům rady a pomoc při odvykání kouření. Skutečně se jich několik našlo, kteří se rozhodli s kouřením přestat a zatím se jim to daří,“ podotkla Zahrádková.

Jedním z prvních pacientů, kteří se rozhodli nechat si vyšetřit plíce, byla hned ráno Jaroslava Marková z Havlíčkova Brodu. „Kdysi jsem kouřila, ale to je už hodně dávno. Jako studentka, částečně ze zvědavosti a částečně z hlouposti. Nekouřím už dost let, ale zajímá mě, jak se to kouření na mě podepsalo,“ prozradila pacientka.

Nakonec odešla spokojená, ukázalo se, že plíce jsou v pořádku a nekouření jí jen prospělo. Do ambulance pro odvykání kouření se mohou pacienti objednat. V provozu je každý čtvrtek odpoledne. Těm, kteří se rozhodnou s tabákem skončit, nabízí ambulance osobní přístup a individuální léčbu.