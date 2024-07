/FOTO, VIDEO/ Netradiční baroko, operní zpěv, trochu severské mytologie i Skotské vysočiny, a to vše umocněno rockovou kytarou a svižnými bubny. Na zámku v Chotěboři vystoupila v pátek 19. července kapela Hard Barock Jaroslava Novotného. Zajímavostí je, že na bicí tady hraje bývalý bezpečnostní analytik státu a generál ve výslužbě Andor Šándor (67).

Dětský sen si bezpečnostní poradce splnil až po padesátce. „Jako kluk jsem chtěl být buď špion, nebo rocková hvězda. Ale nemůžete být šéf vojenské rozvědky, a zároveň vystupovat na pódiu s kapelou. To nešlo. Až ve svých třiapadesáti letech jsem se rozhodl si tento svůj sen splnit. Koupil jsem si bubny a pod vedením multiinstrumentalisty Davida Vostrého jsem začal cvičit. Za to, co umím, vděčím jemu,“ vyznal se pro Deník Šándor.

Kapela Hard Barock vystoupila v Chotěboři. Za bicími se představil Andor Šándor. | Video: Deník/Erika Nováková

Muziku, která se podle jedné návštěvnice absolutně dotkla jejího srdce, si přišlo poslechnout několik desítek lidí.

„Operní zpěv a metal, to je prostě dokonalé spojení! Určitě si musím koupit jejich cédéčko,“ poznamenala.

Zatím má však smůlu. Svůj první album kapela chystá až na podzim. „Věříme, že to klapne. Už se na to těšíme,“ svěřila se s úsměvem jedna ze zpěvaček, Aneta Pospíšilová.