Nemám rád neúspěchy. Nepřipustím si, že když do něčeho investuju, tak to zabalím v půli cesty. To není moje povaha.

Muziku jsem měl vždycky rád. Už v lidušce jsem hrál na housle, ale pravdou je, že žádný velký úspěch to nebyl. Ve vojenském školství moc bigbít hrát nemůžete, to soudruzi neměli rádi, takže jsme zkoušeli country, což ale nebyl můj šálek kávy. Jenže když pak člověk pracuje jako šéf vojenské rozvědky, rockovou hvězdou určitě být nemůže. (úsměv) A tak jsem si ve třiapadesáti letech řekl: Proč ne teď?

Máte rád heavy metal, vašimi vzory jsou bubeníci z Led Zeppelin nebo Judas Priest. Je spojení operního zpěvu s tvrdou kytarou právě v kapele Hard Barock pro vás to pravé?

V kapele Hard Barock, kde hrajeme autorskou hudbu kytaristy Jardy Novotného, mě to moc baví. Snažil jsem se i tady vnést prvky heavymetalového bubnování, nikdo nenamítal. Je to bezvadná hudba. Jsem sice tělem i duší heavymetalista, ale Hard Barock je něco, kde se už dva roky mohu realizovat a jsem tady spokojený. Není to mainstream, a to je dobře. Své posluchače si to určitě najde.

Hráli jste na chotěbořském zámku. Čím vás Chotěboř, potažmo zámek oslovil?

Když jsem byl prezidentem Lvího klubu (Lví klub Praha Orel, pozn, aut.), Jan Dobrzenský, majitel zámku, byl jeho členem. Často jsme se stýkali. Před sedmnácti lety tady dělal pan hrabě zásnuby své dcery s francouzským kapitánem. Přišel jsem tehdy v generálské uniformě, to už jsem byl ale v civilu. Sblížili jsme se, stali se z nás přátelé. Takže když jsem začal mít pocit, že kapela Hard Barock má potenciál a může před lidi, pan hrabě byl jedním z prvních, kterým jsem zavolal a domluvil koncert. Takto budeme hrát například na zámku v Blatné 7. srpna, u moji kamarádky, baronky Hildprandtové.

Zdá se, že jste zámek v Chotěboři od onoho zásnubního dne nespustil z očí…

Je pravda, že jsem sledoval celou tu náročnou rekonstrukci. Když jsem tam tehdy byl, bylo hotové jen první patro. Moc se mi výsledná podoba líbí a obdivuji pana hraběte, co všechno tady dokázal. Je to člověk, který žije Českem, má tady své kořeny a miluje to tady. A co se týče Chotěboře, je to takové příjemné malé městečko, jsem tu rád.

Pořád se jako expert vyjadřujete k otázkám bezpečnosti a k situacím kolem. Je hra na bubny pro vás jakýsi očistný proces, aby byla v životě rovnováha?

Mám rád výzvy. A když něco dělám, chci to dělat dobře. Já u toho samozřejmě relaxuju. A kromě toho, že trénuji na bicí, tak ještě večer si hraju s paličkama, protože mám obrovský deficit. Všichni ti velcí bubeníci, kterým já se rovnat nemohu, začali v osmi, v deseti letech. Takže já už toho času moc nemám. Život je potřeba využít, každou jeho minutu. To, že jsem ve výslužbě, neznamená, že končím.

Co je těžší: hlídat Česko, nebo hrát na bicí?

Byl jsem šéfem rozvědky v době 11. září 2001 a měl jsem spoluodpovědnost za bezpečnost této země. Tudíž bych to nikdy nebral v legraci. Byla to vážná věc, a vůbec ne jednoduchá. Na tu dobu budu vždy vzpomínat jako na dobu složitou a těžkou, ale zároveň to byla nejkrásnější práce, kterou jsem kdy dělal. Bicí jsou zábava. Někdy je to ale taky práce. Je nás jak Klapzubovy jedenáctky a dát všechny lidi dohromady, komunikovat s nimi a strpět, že někdo místo ve tři přijede v pět, mi dělá velké problémy. Na nedochvilnost fakt nejsem zvyklý. Občas zvyšuju hlas a zkouším, kam až to půjde. (smích)

Překvapil vás zájem o kapelu Hard Barock?

Jsem rád, že si nás lidé přijdou poslechnout. Nedávno jsme měli pěkný koncert v Chlumci nad Cidlinou, kde to dopadlo velmi dobře. Byl to dvojkoncert, hráli jsme se skupinou Sebastien. V podstatě nás nikdo ještě nezná, musíme od něčeho začít. A toto je ta cesta.