Babiše v kostele nechceme. Celkem čtyři zastávky si v pondělí 11. března na Vysočině naplánoval bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hned tu první, návštěvu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě musel jeho organizační tým vyškrtnout ze seznamu.

Andrej Babiš při návštěvě Havlíčkova Brodu. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle Otto Vopěnky z vedení oblastní organizace ANO v Havlíčkově Brodě vyvolala inzerovaná návštěva expremiéra u lidí z havlíčkobrodské farnosti vlnu nevole.

„Když jsme návštěvu v kostele v Havlíčkově Brodě plánovali, tamní děkan proti přítomnosti pana Babiše nic nenamítal. Ale pak se začali ozývat lidé, kterým se to nelíbilo. Nechtěli, aby pan Babiš kostel navštívil. Protestovali. Některé komentáře byly skutečně nechutné, takže jsme oficiální návštěvu kostela nakonec zrušili,“ sdělil Vopěnka Deníku.

Babiš přijede do Žďáru a Nového Města, vystoupí na náměstí a v kulturním domě

Andrej Babiš si přesto kostel na Rubešově náměstí prohlédne neoficiálně aspoň z venku, stejně jako Havlíčkovo náměstí a Starou radnici. Uskuteční se podle Vopěnky i návštěva sportovců softbalového oddílu TJ Jiskra Hroši Havlíčkův Brod v klubovně na Plovárenské.

Poté Andrej Babiš vyjede obytným vozem na Náměstí republiky ve Žďáře nad Sázavou, debatovat bude i s obyvateli Nového Města na Moravě v kulturním domě. Deník oslovil s dotazem havlíčkobrodského děkana Oldřicha Kučeru.

„Návštěva Andreje Babiše v kostele Nanebevzetí Panny Marie se neuskuteční,“ sdělil Deníku. Informaci, že se tak stalo na základě odporu členů brodské farnosti, děkan nepotvrdil.

Deník zastihl expremiéra Andreje Babiše osobně při návštěvě Havlíčkova Brodu. "Měli jsme v plánu navštívit Havlíčkův Brod a kostel Nanebevzetí. Děkan byl nejdřív vstřícný, ale pak přestal komunikovat. Slyšel jsem něco o výhružných mailech, zřejmě je to asi ten důvod, proč děkan návštěvu zrušil. Společnost je rozdělená, plná nenávisti a s tou se dá někdy těžko bojovat. Nepustili mě v Brodě do kostela, co s tím nadělám. Kvůli mě dokonce zavřeli i Pražské jezulátko," řekl expremiér Deníku.