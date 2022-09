Zdroj: Deník/Martin Singr

Na akci se přišel podívat i starosta Telče Vladimír Brtník. Stejně jako hejtman Vítězslav Schrek stojí za svým spolustraníkem Milošem Vystrčilem. Jakmile začal šéf Hnutí ANO hovořit, roztáhl spolu s dalšími příznivci billboard Miloše Vystrčila. A s úsměvem ho držel celou dobu. „Pane starosto, to si vás musím vyfotit, jak hluboce jste klesl,“ oznámil mu jeden z místních. Další obyvatelka Telče namítla, že ona Hnutí ANO nevolila, ale nelíbilo se jí pískání. „Ti lidé mají právo vyjádřit svůj názor,“ odpověděl jí starosta.

Mezi odpůrci se pohybovali i čtyři muži ve vestách antikonfliktního týmu. „Já vás chráním. Někomu z příznivců Hnutí ANO by se nemuselo líbit, že tu pískáte, mohl by vás napadnout, ale uvidí tady mě a nedovolí si to,“ vysvětloval jeden z mladíků ve vestě, jaká je jeho role. Zpovzdálí vše sledovali ještě státní policisté.

Jedním ze zastánců Hnutí ANO byl Stanislav Vyvadil z Telče. Stál v hloučku příznivců a hlasitě diskutoval s lidmi z tábora odpůrců. „Ti, co pískali, jsou ubožáci. My jsme byli na KDU-ČSL a nepískali jsme jim tam, to se nesluší. Lidi, co pískali, já znám, to jsou místní hospodští povaleči,“ nebral si servítky a pokračoval: „V Čapím hnízdě jsme byli, je krásné, dotaci pětapadesát milionů vrátili a slouží to lidem.“

Je pikantní, že Stanislav Vyvadil s šéfem Senátu problém nemá. „Já Miloše Vystrčila znám dlouho, sedíme vedle sebe v zastupitelstvu, nemám nic proti němu ani proti jeho tátovi. Můj táta se u firmy Vystrčil a syn učil zámečníkem, taky na něj nikdy nedal dopustit. Spolu spory nemáme, ale když mi někdo říká, abych šetřil, neohřál se a nemohl si zapnout televizi, to se mi nelíbí,“ vysvětlil.

Jiný pohled měl Jiří Chmel z Řídelova. Byl jedním z těch, kteří pískali. „Forma protestu mi není příjemná, ale když není možné klást otázky, tak nezbývá nic jiného než pískat. V době, kdy pan Babiš sloužil u StB, jsem byl vyhoštěn ze státu v rámci akce asanace. On mě nebude poučovat, jak to tu bylo před devadesátým rokem. Ten pán lže od rána do večera, přísahá na své vlastní děti, to jsou takové nehoráznosti,“ rozhořčil se.

Janu Nagyovou jako senátorku za Jihlavsko nechce. „Mám obavu, že kdyby tam nebyl pan senátor Vystrčil, mohla by uspět tato paní, která je trestně stíhaná a má odvahu kandidovat. Andrej Babiš nezná meze, nedokáže být slušný. Je to predátor, který od devadesátých let v politice je a ne že není,“ uvedl.

Jak v pondělí upozornil web novinky.cz, úspěch Jany Nagyové v senátních volbách by celý soudní proces pozastavil, politička by totiž získala imunitu a soud by nemohl pokračovat do doby, než senát rozhodne o jejím vydání ke stíhání. Nagyová dle svých slov v případě postupu do Senátu sama kolegy o vydání požádá.