Setkání se koná na chotěbořské obchodní akademii a v tamní sokolovně. „Přijelo více než 250 účastníků, doprovázejí je čtyři desítky kněží, řeholníků a řeholnic a vystřídá se také šest biskupů,“ vyčíslila za organizátory Hana Kašpárková.

Inspiraci a nové informace tady budou čerpat až do neděle. „Vybírat přitom budou z osmi dílen, zaměřených na média, tvorbu grafiky a vizuálu, selfmanagement, hudbu, modlitbu, evangelizaci, komunikaci nebo péči o společenství. Konkrétním dovednostem se přitom naučí pod vedením zkušených lektorů,“ přiblížila Kašpárková.

Pozvání vést dílny a přednášky přijala více než stovka hostů. „Účastníci si díky připraveným aktivitám zdokonalí své znalosti v práci s médii, grafikou, přiučí se jak efektivně komunikovat, řídit svůj čas, vést společenství či scholu, modlit se nebo evangelizovat,“ doplnila Kašpárková.

Program mladým nabídne také každodenní slavení liturgie, školu modlitby pod vedením řeholních společenství nebo jednotlivců, ale také čas pro sport, divadlo, nebo koncerty. Na některé aktivity mohou zavítat i zájemci z řad veřejnosti. „Vždy od 13.30 hodin v areálu za Sokolovnou, v případě deště uvnitř, vystoupí jeden z hostů. Zazní slam poetry Ellen Makumbirofy, kapela Way to go nebo bude k vidění divadlo Víti Marčíka,“ pozvala Kašpárková.

Celostátní setkání animátorů je určeno mladým mezi 16 a 24 lety. Jeho cílem je inspirovat a motivovat mladé ke službě v církvi, posílit identitu animátora a nabídnout prostor pro rozvoj. Jeho program celý rok připravují zástupci Sekce pro mládež při České biskupské konferenci, ředitelé diecézních center a další dobrovolníci z řad kněží i laiků.