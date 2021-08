Anna HolubováZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Anna Holubová, knihovnice 56 let, Bohdaneč

Do Ledče to mám autobusem dvacet minut. Doprava mi vyhovuje. Oběhnu náměstí, nakoupím co potřebuji. Všechno důležité má Ledeč přímo v centru. Nemusím projít celé město, jako je to třeba v Kutné Hoře. Myslím, že Ledči chybí kulturní dům, aby bylo kde pořádat plesy.