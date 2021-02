Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Libuše Radikovská 65 let, důchodkyně

Zdroj: DeníkDo Vilémovic jsem se přistěhovala z vesnice, takže život na vsi pro mě nebyl novinka. Našla jsem si tu přátele. Vesnice je pěkně upravená a čistá, to všude není pravidlem. Je tu příjemně, autobusová doprava vyhovuje, autobusů jezdí dost jak do Ledče, tak do Světlé nad Sázavou. Pravda, obchod tu není, ale to je moc neskromné přání. Obchody z vesnic všude mizejí, protože se tam neudrží a do města je to kousek.