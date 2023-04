Anketa na webu Deníku ukázala, že si lidé nepřejí rušení těch poboček, které chce zavřít Česká pošta. Svůj názor vyjádřilo přes dva tisíce lidí.

Pobočka České pošty v ulici Marie Majerové v Třebíči patří mezi zhruba tři stovky z těch, které se mají v polovině roku 2023 zrušit. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Česká pošta chce v polovině roku na Vysočině zrušit celkem devatenáct poboček. Kromě Pelhřimova, kde je už nyní pouze jedna pošta, visí pověstný Damoklův meč nad všemi okresními městy v kraji – přičemž názor zdejších obyvatel se většinou diametrálně rozchází se záměry, které má vedení České pošty (ČP). Ukázala to anketa na webu Deníku.

Čtenáři zde mohli hlasovat, kterou pobočku v daném městě si přejí zachovat nejvíce. Ankety na jihlavské, třebíčské, žďárské a havlíčkobrodské mutaci běžely od 4. dubna a během dvou dnů se do nich zapojilo více než dva a půl tisíce lidí.

Zjevně nejvíce leží na srdci zachování poboček lidem v Třebíči, kde hlasovalo přes 1200 respondentů. Vzhledem k tomu, že Třebíč má přes 34 tisíc lidí, jedná se o více než tři procenta z celkového počtu obyvatel. To už je vcelku reprezentativní vzorek. „Také jsem tam přihodil hlas. Přál bych si, aby se zachovala pobočka na Majerce. Jednak bydlím nedaleko, jednak je v okolí hustá zástavba, kde žijí tisíce lidí. Ti by teď museli chodit až na hlavní poštu do města,“ vysvětlil Luděk Hoffmann.

Test Deníku: Z Demlovy na hlavní poštu v Třebíči? Podívejte, jaká vás čeká cesta

Jenže právě pošta „na Majerce“, tedy v ulici Marie Majerové, má zaniknout. To si ale nepřejí skoro dvě třetiny hlasujících. Další rušenou pobočkou by měla být ta v Demlově ulici. Ale ani zde hlasující nesouzní s manažery ČP, protože více než čtvrtina respondentů ji chce zachovat. Naopak by lidé klidně hodili přes palubu hlavní poštu v ulici Smila Osovského, která sídlí ve staré budově plné schodů. O ni by stála pouhá desetina hlasujících – a ještě méně si přejí zachování pobočky v Okružní ulici na samém západě města. Přitom tato pobočka se rušit nemá.

Také v Havlíčkově Brodě se lidé rezolutně vyslovili proti rozhodnutí ČP. Ta chce ve městě zavřít dvě pobočky ze tří, přičemž jednou z nich má být i ta v Nádražní ulici. Přes šedesát procent hlasujících ale právě ji chce zachovat. „Pošta v Nádražní je strategická. Je to pošta balíková a město ji potřebuje. Navíc je to pošta bezbariérová,“ uvedl už dříve pro Deník starosta Zbyněk Stejskal, proč mají Brodští tuto pobočku tak rádi.

Lidé v Havlíčkově Brodě chtějí zachovat poštu u nádraží. Podepisují za ni petici

U druhé rušené pobočky se lidé s vedením ČP víceméně shodují. Zachování pobočky v Pražské ulici si totiž přeje jen 15 procent lidí. Zůstat má Svatovojtěšská, což reflektuje názor čtvrtiny hlasujících.

Poměrně nevyhranění jsou lidé ve Žďáře nad Sázavou. Zde se má také zachovat jen jedna pobočka, a to v Nádražní ulici. V tom se shoduje s vedením ČP přes čtyřicet procent žďárských čtenářů. Naopak ukončit činnost mají pobočky v Sychrově a Brodské ulici. Jejich zachování si v prvním případě přeje třetina, ve druhém případě čtvrtina respondentů.

Česká pošta ruší pobočky ve Žďáře. Zrovna tu důležitou, lituje místní

Jihlava má přijít o dvě ze šesti poboček. Zmizet ze světa mají ty v Havlíčkově ulici a v Horním Kosově. Jenže právě ty si obyvatelé krajského města přejí zachovat nejvíce. Zato třeba pro zachování pobočky v Hálkově ulici se vyjádřila pouhá čtyři procenta hlasujících. „To se vůbec nedivím. Hálkova je typická venkovská pošta na samém okraji Jihlavy. Odpovídá tomu i otevírací doba. Hodinu dopoledne, dvě hodiny odpoledne. Nachází se v Heleníně, kde žije minimum lidí. Ale Horní Kosov obsluhuje celou západní část města,“ vysvětlil Jihlavan Petr Lukáč.

Výsledky ankety „Kterou pobočku by Česká pošta měla v Havlíčkově Brodě rozhodně zachovat?“

(k 6. dubnu 2023, v 9:00 hodin)

Jihlava

Jihlava 1, Masarykovo nám.: 17 %

Jihlava 2, Havlíčkova: 38 % (má se zrušit)

Jihlava 3, Hálkova: 4 %

Jihlava 4, Erbenova: 8 %

Jihlava 5, S. K Neumanna, Horní Kosov: 21 % (má se zrušit)

Jihlava 6, Březinova: 11 %

Hlasovalo celkem 351 lidí.

Třebíč

Třebíč 1, Smila Osovského: 10 %

Třebíč 2, Okružní: 7 %

Třebíč 3, Demlova: 26 % (má zaniknout)

Třebíč 5, M. Majerové: 57 % (má zaniknout)

Hlasovalo celkem 1231 lidí.

(Pozn.: Pobočka Třebíč 4 sídlila v Modřínové ulici, ČP ji loni sloučila s pobočkou č. 5).

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod 1, Nádražní: 61 % (má zaniknout)

Havlíčkův Brod 2, Svatovojtěšská: 24 %

Havlíčkův Brod 3, Pražská: 15 % (má zaniknout)

Hlasovalo celkem 540 lidí.

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1, Nádražní: 42 %

Žďár nad Sázavou 2, Sychrova: 32 % (má zaniknout)

Žďár nad Sázavou 3, Brodská: 26 % (má zaniknout)

Hlasovalo celkem 514 lidí.