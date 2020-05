1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?

2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?

3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Tůma, Ledeč nad Sázavou

1. Rozhodně největší problém nemá Město ve spojitosti s koronavirem. Ano, současná situace přinesla problémy a omezení, ale domníváme se, že naše Město je díky spolupráci, ochotě, ukázněnosti a flexibilitě zvládlo bez problémů. Největší problém? Promiňte, ale ten za nás nikdy ani v minulosti nikdo nevyřešil a tak k tomu přistupujeme tak, že vše má nějaké řešení a že pokud hovoříme všichni stejnou řečí, musíme se vždy dobrat zdárného výsledku. S legislativou toho moc nenaděláme a tak ji respektujme, ale na druhou stranu používejme i "svůj" rozum.

2. Někdo vyjimečný? Toto není pro nás ten správný a jednoznačný dotaz. Jednotlivců, ale i společností a organizací, se v této době s pomocí Městu nabídlo až překvapivě mnoho. Je to dlouhý zástup a moc se omlouváme, že nebudeme konkrétně jmenovat. Ženy, které šily, šily a šily a díky kterým Město každý den mohlo skoro 80 roušek bezplatně rozdat před Městským úřadem komukoliv, kdo si je tam vzal, bylo tolik, že ani mnohdy neznáme jejich jména. Díky jim je Město mohlo rovněž bezplatně zajistit obyvatelům našeho Pečovatelského domu a všem seniorům, kteří si o ně požádali, byť nebydlí v našem Městě. Stejně tak se mnoho lidí, ať z řad pracovníků MÚ nebo dalších dobrovolníků, podílelo na pomoci našim seniorům s jejich běžnými nákupy, zajištěním obědů, při lékařské péči apod. Díky patří i těm lékařům, kteří se nezavřeli doma, ale byť jen třeba telefonicky, pomohli potřebným s jejich zdravotními problémy a věřte, nebyl to každý lékař. Zda a jak se dařilo všem pedagogům zvládat učivo na ZŠ formou internetu nebo přes WhatsApp, to se vše pozná, až se školáci vrátí zpět do školních lavic. Nelze zapomenout a nepoděkovat všem zaměstnancům obchodů a restaurací, které nám i v této době zůstali otevřené a dobře zásobované, řidičům veřejné dopravy, zaměstnancům Technických služeb za svoz domovního odpadu, zemědělcům, lesníkům, dobrovolným i profesionálním hasičům, atd. atd. Opravdu nechtějte po nás jméno či firmu. Těch ochotných bez nároku na nějakou odměnu pomoci byla opravdu dlouhá řada. Říká se, že za pěkně děkuji si nic nekoupíme, ale né vždy se činy a skutky dají měřit jen penězi. Dobrý pocit s dobře vykonané práce je někdy mnohem víc.

3. Víte, po bitvě je každý generál. Troufám si říci, že do této situace jsme se ještě mi žijící, nikdy neprobudili a nedostali. Ano každoročně se objeví chřipková epidemie, někde černý kašel, žloutenka, tuberkulóza apod., ale na to mají naši lékaři už nějaká řešení a léky, i když pochopitelně né vždy vše dobře dopadne. Tentokrát nás ale zaskočilo něco úplně nového. Asi těžko bylo v samém začátku možné předvídat, jak se bude nový koronavirus rychle šířit, co způsobí, jak se mu ubránit, jaké budou následky apod. Určitě naše vláda nebyla v lehké situaci a rozhodnutí nebyla snadná. No a jak víme, naše média tomu leckdy nepomáhají. Přesto si myslím, že se to zvládlo. Co ale by se mělo vyšetřit, přiznat pravdu a nést příp. následky jsou rozhodnutí, která se týkají nákupu ochranných prostředků ze zahraničí. Všichni asi víme kam tím mířím… Mohu nesouhlasit s kompenzací škod našim živnostníkům a rodičům dětí školních zařízení, kteří museli zůstat doma, a kde si myslím, že to nebylo a není dobře nastavené, ale to bohužel nezměním. Obávám se, že tady už to bylo ovlivněno "bojem" o moc a popularitu. No a ještě mi dovolte něco málo ke zvyšující se nezaměstnanosti.Co je lepší, vyplácet dávky a nebo např. " nakázat " práci a to třeba formou pomoci našim lesům při jejich obnově, vysazování poškozených a vytěžených lesních porostů kůrovcem? Odvezte si sami, ale dle mého názoru to je jen jiný druh "korona."

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.