Dominik KůrkaZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Dominik Kůrka

pracující, 21 let

Moc pěkná je zelená plocha před městským úřadem. Je moc hezky upravená ve srovnání s tím, co tady bylo. Ale kašna do toho nového vzhledu nějak nezapadá. Vypadá dost omšele. Možná by ji měl odborník nějak očistit a upravit, aby ladila s okolím.