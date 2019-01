Havlíčkův Brod – Brodské Muzeum Vysočiny před časem otevřelo výstavu s názvem Sto čtyřicet let muzejnictví v Havlíčkově Brodě.

Muzeum Vysočiny. | Foto: Libor Blažek

K ní pracovníci v rámci doprovodného programu připravili řadu přednášek, z nichž druhá se koná ve středu 29. října v sále Staré radnice od 17 hodin. Tentokrát bude Aleš Knápek hovořit o nejcennějších archeologických nálezech uskutečněných v Havlíčkově Brodě a na Havlíčkobrodsku.

Série přednášek bude pokračovat i v listopadu a prosinci. Tématy bude například Tradice železářské výroby na Ranecku, pětadvacet let od sametové revoluce, Deutsch Brod, Kokořín, Čechovka – o vývoji města a jeho čtvrtí.

Návštěvníci tak mají možnost zeptat se na vše, co se týká muzea. Navíc až do 5. ledna je v Muzeu Vysočiny k dispozici muzejní a historická poradna. Pokud máte doma zajímavý předmět, o němž nevíte, k čemu slouží, zda jde o starožitnost, nebo zajímavou fotografii či písemnost, a třeba chcete pomoci s oceněním či ošetřením, přijďte do muzea, poradí vám.

„K výročí jsme připravili výstavu, která návštěvníkům přiblíží popularizační formou všechny muzejní činnosti a také představí nejnovější nákupy a dary do sbírek za posledních deset let," prozradil ředitel muzea Jiří Jedlička.

Navíc mají zájemci nyní možnost užít si komentované prohlídky, které lze pro skupiny a školy objednávat až do 5. ledna.

