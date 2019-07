Areál se nachází v lokalitě V Pěšinkách. „Tedy v podstatě v centru města. Navíc má přes tisíc metrů čtverečních, takže je to pro nás velmi zajímavý pozemek do budoucna. Kupovali jsme ho ze strategických důvodů,“ sdělil starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek.

Budova léta chátrala. „Ještě za minulého režimu tam město chtělo stavět bazén. Pak ale přišla revoluce, pozemek se zprivatizoval a stavba až donedávna chátrala. Po deseti letech jednání jsme se tedy domluvili s majitelem, že nám areál prodá za deset milionů zpět. S tím, že šest milionů je hodnota pozemků, které jsou pro nás klíčové, a čtyři miliony je hodnota objektu,“ vysvětlil Tourek.

O dalším využití areálu se zatím jedná. Vedení města nevylučuje, že by dokončilo záměr vybudovat tam koupaliště. „Ještě přesně nevíme, co tam bude. Padají návrhy například na menší venkovní koupališťátko, to ale budeme řešit až v příštích letech,“ nastínil Tourek.

V současné době se občané Světlé mohou koupat v přírodním koupališti za zámeckým parkem. „Není to nic velkého, ale je tam písečná pláž pro děti, kterou nyní plánujeme vyčistit, travnatá vysekaná plocha, budka na převlékání a máme tam pronajatou i ToiToiku,“ doplnil místostarosta města Josef Hnik.