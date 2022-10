Bazén pochází z 80. let minulého století, voda v něm ale nikdy nebyla. Areál radnice ve Světlé kdysi prodala soukromníkovi. Byla tam restaurace, bar i prostory k podnikání. Všechno však skončilo a zničený objekt odkoupilo město zpátky. Za deset milionů korun, z toho šest stály pozemky.

Jak to tehdy bylo, řekl nedávno Deníku Tomáš Rosecký, dnes jednatel Sportovního zařízení města. Několik let vedl městskou kroniku. „Vzpomínám si, že stavbu bazénu měly tehdy pod patronátem světelské sklárny. Lidé tam dokonce chodili ve svém volnu na brigády. Dostavěl se jen jeden bazén, měly tam být dva. Jeden velký na pilotech,“ dodal.

Jedním z těch, kteří na stavbě bazénu kdysi pracovali, byl Jaroslav Mikeš, dnes vedoucí Klubu Českých turistů Sklo Bohemia. „Odpracoval jsem tam spousty hodin v tehdejších akcích Zet, neboli zadarmo. Stavbu podporovaly sklárny, ale práce řídilo město. Dostal jsem dokonce ocenění nejlepšího brigádníka. Takže mě dost mrzelo, jak to s bazénem dopadlo. Jenže po revoluci přišel do Světlé starosta, který byl Čech, ale žil v Holandsku. Ten všechny práce na bazénu zastavil,“ upřesnil Mikeš. To, že se areál prodal soukromníkovi, nebyl podle jeho názoru dobrý nápad. „Chvíli tam byla i hospoda. Já tam byl dvakrát, ale nic moc,“ poznamenal.

Podle starosty Františka Aubrechta jen základní obnova zničené budovy přijde asi na sedmdesát milionů korun. Vnitřní vybavení musí zaplatit město. „Máme šanci v plné výši využít státní dotaci šestatřicet milionů korun,“ poznamenal Aubrecht. Radnice ve Světlé už o ni požádala.

Moderní odpočinkový areál, takzvaný koupací biotop, má rozlohu asi 1 600 metrů čtverečních. Až skončí oprava budovy, návštěvníci tu najdou restauraci s terasou a bowlingovými drahami i klubovny spolku Junák. Světlá žádné koupaliště nemá. Podle Aubrechta je koupací biotop ideální, protože se řídí jinými, mnohem snadnějšími podmínkami než koupaliště.

