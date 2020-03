„Armáda nemůže vyhovět z kapacitních důvodů,“ sdělila mluvčí. Podotkla také, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch kraji nabídl místo v lázních Toušeň. Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek v neděli v podvečer uvedl, že odpověď od armády zatím nemá. „Přemístění klientů do lázní Toušeň se podle experta ukazuje jako nereálné,“ řekl Běhounek.

Že by stav obyvatel domova v Břevnici přemístění neumožnil, podle hejtmana zjistil expert z pražské Nemocnice Na Bulovce, pod niž lázně patří. Podle Běhounka z vývoje situace vyplývá to, že kraj bude muset zajistit péči o klienty v té budově, která je v karanténě. "Teď hledáme řešení," řekl.

Přemístění nakažených klientů z domova Břevnice do lázní Toušeň oznámil odpoledne ministr Vojtěch v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková zpochybnila, že je Toušeň vhodným místem pro péči o seniory a o nemocné. "Toušeň je zařízení hotelového typu. Jsou tam hotelové postele a koberce," podotkla.

Břevnické zařízení se zvláštním režimem se stará o lidi s demencemi. „Máme klienty ve věku od 55 let, většina je však nad 60 lety, máme i hodně staré lidi,“ řekla ředitelka Hana Hlaváčková. Hygienici tam nařídili karanténu do odvolání, nejméně však na 14 dní. Nákaza se podle jejich údajů potvrdila u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků. V sobotu byly dvě klientky převezené do havlíčkobrodské nemocnice. V tu dobu na tom nebyly vyloženě špatně. Jedna z nich, která měla i jiná vážná chronická onemocnění, v neděli zemřela. Bylo jí 77 let. Mluvčí nemocnice Petra Černo poznamenala, že zdravotní stav se u starých lidí v případě, že se nakazí novým koronavirem, může změnit z hodiny na hodinu.

Obyvatelé, kteří zůstali v domově, byli podle ředitelky Hany Hlaváčkové dopoledne v celkem dobrém zdravotním stavu.

Domov v Břevnici je součástí havlíčkobrodského domova pro seniory, který je spravovaný krajem. Budova domova stojí u vsi se 150 obyvateli. "Je to oddělený areál, do kterého občané Břevnice nechodí," řekl starosta Ivo Chadim.