Marně čekali na svůj autobus cestující v pondělí 28. června na některých linkách v Chotěboři, Havlíčkově Brodu, Přibyslavi či Polné.

Ilustrační foto. Foto: Arriva | Foto: Deník / Redakce

Nejel například ranní spoj kolem čtvrté ráno z České Bělé do Havlíčkova Brodu, ani odpolední spoj kolem jedné hodiny odpoledne z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi, ani spoj kolem šesté večer z Přibyslavi do České Bělé. „Důvodem je nemocnost řidičů,“ vysvětlila Michaela Plašilová ze společnosti Arriva Východní Čechy s tím, že některé spoje vypadnou zřejmě ještě v úterý 29. června. „Na další dny už máme linky zajištěné,“ dodala.