Havlíčkův Brod – Podvečer v obřadní síni havlíčkobrodské radnice se nesl ve znamení umění a módy. Konala se tady charitativní AuKCE pro Kubíčka, jejíž výtěžek zajistí léčbu kmenovými buňkami Jakubovi Kunáškovi, který trpí autismem a těžkou mentální retardací.

Pro Kubíčka by to byla už druhá léčba, kvůli které musí jet až do Kyjeva. Jak řekla jeho maminka, po první aplikaci kmenových buněk udělal ohromné pokroky. „Syn nám začal mluvit, odpadly každodenní záchvaty a zlepšilo se porozumění. V deseti letech poprvé řekl slovo máma,“ usmála se Petra Kunášková.