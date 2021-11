Kdo viděl auto v protisměru? „Hledáme řidiče, kteří v pondělí 1. listopadu 2021 v době od 10.20 do 11.15 hodin dopoledne projížděli po dálničním přivaděči I/38 a potkali auto v protisměru," informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lada Součková

Mělo by se jednat o osobní vozidlo červené barvy. „Zejména se obracíme na ty řidiče, kteří by nám byli schopni popsat osobní vozidlo a způsob jeho jízdy," upřesnila. Policie hledá řidiče, kteří jeli ve směru od Havlíčkova Brodu a Jihlavy a kteří by jízdu tohoto vozidla mohli mít zachycenou na palubních kamerách svých vozidel. Se svým svědectvím mají řidiči kontaktovat linku 158 nebo na telefonní číslo 974 266 320.