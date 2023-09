První mikrobus přijíždí. Veze školáky z Údav . Ale něco není v pořádku. Druhý mikrobus se zdržel. „Řidič se musel vrátit, nezná dokonale cestu. Zapomněl vyzvednout děti ve Slavíkově. Ale je to první den. To se dá pochopit. Za chvíli tady bude, musíme na ně počkat,“ vysvětluje Hojná. Jak dodává, pro dospělé žádné zvláštní svozy kvůli zavřené silnici nejsou. Například lidé ze Slavíkova jezdí do Ždírce do práce oklikou přes Chotěboř. „Za týden jsou to desítky kilometrů navíc,“ zdůrazní.

První skupinka školáků z Údav považuje pondělní cestu přes stavbu za vítané zpestření. Menší pozorují, jak na silnici pracuje bagr. Pro Jakuba Truhláře to taková podívaná není. „My jsme takhle složitě cestovali už loni, když se u nás v Údavech začalo na silnici kopat,“ krčí rameny žák deváté třídy.

Asi za čtvrt hodiny je tu druhý mikrobus. Skupina dětí z nějo vystupuje pěkně zvesela. Cestování si užívají, jediný problém pro ty starší prý je, že kvůli zvláštním svozům museli dřív vstávat. „Dneska je hezky, ale od poloviny týdne hlásí deště a ochlazení. Takže kromě reflexních vest budou i pláštěnky. To se asi dětem moc líbit nebude,“ poznamená Hojná.

Školáky vodí kolem rozkopané silnice učitelé a zaměstnanci města, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Ne všichni rodiče chtějí posílat děti do školy zvláštním mikrobusem. Eva Josková z Horního Studence bude prvňáka Jakuba do školy vodit. „Za Studence je to kousek. Pracuji v Laně, tak to mám při cestě. Ráno s dítětem do školy, pak do práce, odpoledne z práce to samé. Za pár týdnů ten zmatek skončí. Pak bude Jakub už cestovat sám normálně autobusem,“ říká.

Práce na silnici z Údav do Ždírce, kterou Ředitelství silnic a dálnic opravuje po etapách, trvají už druhý rok, skončí v říjnu. To znamená uzavírky a objížďky. Pro školáky zajistilo město Ždírec spolu s Krajem Vysočina zvláštní svozy. Mikrobusy svezou děti z obcí kolem Ždírce na zvláštní zastávku u Lany, kde si je převezmou učitelé a zaměstnanci města. Ti doprovodí děti kolem silnice až do školy. Podle ředitele školy Oty Bence pondělní premiéra hromadného přesunu špatně nedopadla, všichni školáci vyučování stihnou bez problémů.