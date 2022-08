Je to škoda hlavně pro mladé, reagoval Daniel Horký z Ledče nad Sázavou na zprávu, že od prosince si už cestující z Ledče do Prahy přímým autobusem nezajedou. Dopravní společnost Arriva linku ruší. Je ztrátová, cestujících je minimum.

Kudy z Ledče do Prahy



* Z Ledče nad Sázavou do Zruče nad Sázavou vlakem, ze Zruče autobusem na nádraží Praha Roztyly

* Z Ledče do Čerčan osobním vlakem a z Čerčan osobním vlakem Praha hlavní nádraží

* Z Ledče do Zbraslavi autobusem a ze Zbraslavi autobusem na Praha Roztyly

* Z Ledče do Světlé nad Sázavou osobním vlakem a ze Světlé rychlíkem do Prahy hlavní nádraží

* Z Ledče nad Sázavou autobusem do Čechtic, z Čechtic autobusem do Vlašimi a z Vlašimi autobusem na Praha Roztyly



Zdroj: Jízdní řády

Daniel Horký měl s autobusem z Ledče do Prahy vždycky dobrou zkušenost. „Lepší spoj na trati Ledeč a Praha snad nebyl. Když chcete jet z Ledče do Prahy musíte buď do Čerčan nebo do Světlé nad Sázavou. Ale to je opačným směrem a cesta se prodlužuje,“ vysvětlil Horký. Jak dodal, bude autobus chybět hlavě mladým, kteří jezdí směrem na Prahu do školy nebo za prací. „Ne každý z nich má auto, aby si mohl zajet do Prahy tak, jak potřebuje,“ prohlásil. Ještě dodal, že je potřeba se ptát, proč Arriva linku ruší. „Pokud vím, tak obecně chybějí řidiči autobusů, společnost má nejspíš problémy,“ poznamenal Horký.

Starostka Ledče Hana Horáková zdůraznila, že za obyvatele města mluvit nemůže. Jak dodala, je třeba celou věc vidět v širších souvislostech, jaký je například v současné době zájem cestujících využívat linkové autobusy a dopravu osobním autem.

Podle tiskového mluvčího Arrivy Jana Holuba je potřeba informaci uvést na pravou míru. Dopravní společnost neruší linku celou. Jen její část. „Linka, která jede z Havlíčkova Brodu přes Světlou a Ledeč nad Sázavou do hlavního města se nevyplácí a bude jezdit od 28. srpna jen do Ledče nad Sázavou. Do Prahy kvůli malému zájmu cestujících, kterých je v průměru do deseti v autobuse, nepojede,“ vysvětlil Holub důvody, proč Arriva část linky ruší.

Na trase z Havlíčkova Brodu do Ledče nad Sázavou budou spoje podle Holuba jezdit beze změny podle současného jízdního řádu a ve stejných časech. V tomto úseku se nic nemění. Jak dodal Jan Holub, zároveň dojde k úpravě přímé linky na trati Havlíčkův Brod Ledeč nad Sázavou, ale tady je předčasné o nějakých změnách mluvit předem. „Především úpravy nebude dělat společnost Arriva, ale objednavatel autobusové linky. To je Kraj Vysočina. My jen víme, že nějaké úpravy budou, ale jaké, na to má kraj ještě tři měsíce,“ dodal Holub.

Úpravy autobusových linek kraj potvrdil. „Určité úpravy na autobusových linkách dělá kraj průběžně vždycky, když připravuje nový jízdní řád,“ informoval vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Pavel Bartoš. Jak zdůraznil v současné době Kraj Vysočina určitě neplánuje přímou linku z Brodu do Ledče rušit. „Možná půjde o nějaké minutové posuny v časech, ale to zatím přesně nevím. V současné době plánujeme jen zajištění objížděk autobusů v Ledči kvůli opravám skály Šeptouchov,“ dodal Bartoš.

Na provoz přímé autobusové linky z Brodu do Ledče jsou obyvatelé obcí podél trasy hodně citliví. Přesto, že skoro po stejné ose vede z Brodu do Ledče železnice trať. V době, kdy krajský úřad plánoval tuto linku zrušit, lidé v Ledči psali dokonce petici. Informoval o tom Deník.

Podle starosty Vilémovic Václava Vacka je přímý autobus do Brodu nutnost. „Přímé spoje do Brodu aspoň dopoledne je nutné zachovat. Jezdí v něm děti do škol, senioři k lékaři. Na vlak je to pro nás kus cesty,“ vysvětlil tehdy starosta Vilémovic, proč je autobus pro obce na Ledečsku výhodnější než vlak.