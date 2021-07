S dočasným přestěhováním autobusového nádraží se musejí smířit cestující v Ledči nad Sázavou. Může za to náročná oprava silnice.

Autobusové nádraží v Ledči nad Sázavou se dočasně stěhuje na Husovo náměstí. | Foto: Deník

Z důvodu opravy povrchu komunikace v ulici Hrnčíře, a to od od křižovatky s ulicí U Prádelny až po vjezd do obchodního domu Billa, je tato křižovatka uzavřena od 21. června až do 18. července. Opravy ale zkomplikují autobusovou dopravu. Protože znemožní výjezd autobusů z nádraží. Kvůli tomu budou autobusové zastávky dočasně přemístěny na sousední Husovo náměstí.