Chceme autobusové zastávky na náměstí. To vzkázali obyvatelé radním v Přibyslavi v průzkumu veřejného mínění, který se konal v dubnu. Zařídila ho přibyslavská radnice, která plánuje Bechyňovo náměstí přestavět. Původní návrh přestavby měla v šuplíku několik let, ale nové zastupitelstvo ji shodilo se stolu.

Veřejné setkání na náměstí v Přibyslavi. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Autobusové zastávky na náměstí byly v minulosti pověstným kamenem úrazu. Někteří radní je chtěli přestěhovat jinam, nejlépe dolů pod město k nádraží Českých drah.

„To mě nadzvedlo ze židle. Pokud by radnice tento plán zrealizovala, poškodila by hlavně důchodce, děti a nemocné lidi, kteří by museli chodit do prudkého zámeckého kopce,“ postěžovala si naposledy Deníku jedna z obyvatelek Přibyslavi Jana Höferová.

Debatovat o podobě náměstí přišly stovky lidí. „Zájem o anketu nás mile překvapil,“ konstatoval architekt Luboš Klabík z Ateliéru pro veřejnou debatu.

Zachování autobusů v lokalitě bylo i v průzkumu veřejného mínění jedním z hlavních bodů. Podle architekta Klabíka z náměstí určitě nezmizí. „Obyvatelé Přibyslavi si to nepřejí, ale s ohledem na podobu náměstí není na místě autobusový terminál. Nejvhodnější jsou nástupní zastávky. Hlavní zázemí pro řidiče bude u vlakového nádraží,“ vysvětlil Klabík.

Průzkum veřejného mínění pokračuje v Přibyslavi ještě anketou na webu města. „Trvá do čtvrtka sedmadvacátého dubna 23:59 hodin. Poté bude anketa ukončena a vyhodnocena. Výsledky poslouží jako podklad zadání pro architektonickou soutěž nad novou podobou náměstí, kterou připravuje vedení města,“ upozornil místostarosta Michael Omes.