V počítačové učebně AZ Centra je dopoledne asi desítka dětí. Každý hraje na počítači co ho zrovna baví. „Myslím, že deset dětí je až dost. Občas někdo potřebuje poradit. Někoho zlobí program, zmáčkne něco jiného a program se zastaví,“ vysvětluje instruktor. A má pravdu. Každou chvíli se od nějakého počítače ozve dětský hlásek a žádá pomoc.

U dveří si někteří školáci zkouší, co je to virtuální realita. „Vybral jsem pro děti jízdu na horské dráze. Není to tak náročné. Děti hrají v sedě, protože když si poprvé nasadíte speciální brýle, může se vám zatočit hlava,“ vysvětluje instruktor a nabízí osobní zkoušku. Díky ne. Už pohled na obrazovku, kde se vozík řítí horským tunelem vyvolá pot na čele. Instruktor Jan Hovorka má k dispozici ještě další hry. Například dinosaury. „Tady vás brýle zavedou přímo doprostřed děje. Ale to dneska zkoušet nebudeme. Když na vás zezadu vyskočí dinosaurus, dítě by se mohlo leknout,“ vysvětluje Hovorka. V AZ Centru vede počítačový kroužek a další kroužky se zaměřením na techniku. Jak dodává, byť by se to nezdálo, zájem o počítače není už takový jako dřív. „Počty zájemců se nijak nezvyšují,“ dodává instruktor.