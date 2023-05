Česká pošta zavírá v Brodě dvě pobočky. Ponechá pouze poštu ve Svatovojtěšské ulici v centru města. Nejvíc emocí mezi lidmi v Brodě budí zavření pobočky v Nádražní ulici, která je zcela bezbariérová. Kromě toho je u ní parkoviště poštovních vozů s dodejnou, pro kterou není ve městě místo. Podle podnikatele Ivo Šimka z Havlíčkova Brodu pošta řeší problém až pět minut po dvanácté a hlavně chaoticky. „Pošta má problémy skoro dvacet let. Měla je řešit už dávno. To by její zákazníky tak nebolelo. Byl jsem několikrát v Holandsku. Tam místní pošta nemá tolik kamenných poboček. V menších městech funguje pošta třeba někde v drogerii nebo papírnictví,“ poznamenal.

Jenže teď se situace mění. „V Havlíčkově Brodě dojde ke zrušení pobočky pošty u nádraží, nicméně dodejna umístěná v této lokalitě zůstane v provozu. Parkoviště tedy bude i nadále využíváno,“ sdělil Deníku mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Tento krok aspoň částečně zmírní obavy, které má vedení města Havlíčkův Brod. „U pošty je parkoviště pro poštovní vozy, třídí se tu balíky, nakládají auta. Proti poště ve Svatovojtěšské ulici je Smetanovo náměstí. To jsme plánovali při rekonstrukci jako klidovou zónu. Představa, že přes náměstí projedou desítky poštovních dodávek, se nám vůbec nelíbí,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal.

Skutečnost, že Česká pošta si parkoviště s dodejnou ponechá a dodávky do centra města nepošle, je podle starosty jedna z prvních pozitivních informací. „To je určitě dobrá zpráva. V centru není pro poštovní dodávky místo. Dokonce se pošta ve Svatovojtěšské dělí s městem o dvůr. Kdyby pošta poslala dodávky do města, museli bychom dvůr asi vyklidit. Pak ale netuším, kam bychom dali svoje auta,“ poznamenal Stejskal.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Pobočku v Nádražní ulici Česká pošta zavře a prodá. Pro budovu zatím kupce nemá. Podle mluvčího Vysoudila pro pobočky zrušené k prvnímu červenci ještě nedošlo k nabídce k prodeji. „V těchto případech budeme postupovat tak, že pokud je nemovitost vlastněná Českou poštou, bude nejprve nabídnuta obcím, pokud o ni neprojeví zájem, bude nabízena formou e-aukce, do níž se mohou přihlásit ostatní zájemci,“ upřesnil Vysoudil.

Na podporu zachování pošty v Nádražní vznikla ve městě petice. Jsou na ní skoro čtyři stovky podpisů. Petici zorganizoval bezpečnostní analytik Jan Schneider. „Že chce pošta nabídnout budovu městu, je zajímavé. Jenže za kolik. Aby na to městská kasa měla. Nejlepší by byl bezúplatný převod,“ zamyslel se Schneider.

Že pošta chce nabídnout budovu v Nádražní ulici městu je podle starosty Stejskala další zajímavá informace, o které město nic neví. „Pošta s námi o tom vůbec nemluvila, přesto, že jsme zástupci obecní samosprávy. Obávám se, že kroky, které Česká pošta podniká, jsou nekoncepční. Rozhodne se svoje pobočky zavřít, ale nemá žádný jasný plán, co dál,“ komentoval starosta kroky poštovního managementu. Zda by mělo město o poštu zájem, je podle starosty na dlouhou odbornou debatu. „Jde o to, za kolik by ji pošta prodala a hlavně bychom si museli rozmyslet, jak ji využít. Protože provoz takové budovy není levný,“ dodal.

Město Havlíčkův Brod proti zavření pošty v Nádražní protestovalo, ale podle starosty nebyla s vedením pošty řeč. Proto město odeslalo protestní dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi.