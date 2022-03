Pozastavení prodeje haly je potěšující i pro věznici. „Pokud se firma Lion rozhodla znovu obnovit provoz v hale, znamená to pro věznici zaměstnání odsouzených žen,“ konstatovala mluvčí věznice Jana Rajdlová. Hala byla vnější střežené pracoviště, hlídané příslušníky vězeňské služby a vybavené bezpečnostními systémy. „To umožnilo zaměstnat i odsouzené, které nemůžeme z bezpečnostních důvodů vyslat do práce mimo věznici,“ vysvětlila Rajdlová.

Cena za smrt při operaci: brodská nemocnice má zaplatit téměř dva a půl milionu

Z pohledu odsouzených to podle Rajdlové znamenalo, že si zvyknou pracovat, mohou splácet dluhy, platit alimenty a část peněz ukládat na konto, které využijí po propuštění. V hale pracovala například odsouzená Helena. „To, že si mohu vydělat peníze, pro mě hodně znamená. Mohu splácet dluhy a zůstane mi i něco pro osobní potřebu," řekla tehdy Deníku. Odsouzené ženy balily cukrovinky významných belgických značek, které se rozvážely do celého světa.

Jak vysvětlila personální manažerka společnosti Lion Products Martina Eremková, prodej haly se zatím nekoná, ale do budoucna to není vyloučené. „Prodejce si to s ohledem na aktuální situaci zatím rozmyslel, transakce se zdála nejistá. Ale návrat do starých kolejí se nekoná. Úmysl trvá dál. Majitel zatím hledá způsob, jak provoz využít,“ sdělila Eremková. Balírna by měla fungovat, ale s omezením, která zatím majitel neupřesnil.

Areál společnosti Lion Products ve Světlé nad Sázavou

Je to vlastně "malá věznice". Kolem je vysoký plot, všude jsou kamery. Ve výrobní hale pracovala ostraha, která odsouzené hlídala, všechny dveře se otvíraly čipem. S věznicí je spojená výrobní hala koridorem. Ve dvou směnách tu pracovalo až 200 vězeňkyň, které balily cukrovinky. Celková investice do haly s užitnou plochou skoro tři tisíce čtverečních metrů činila téměř dva miliony euro.

Úvahy o změně a prodeji nastartovala pandemie covidu. „Došlo k podstatným změnám u našich odběratelů, hlavně v oblasti gastronomie. Přišli jsme o řadu zakázek, které se dělaly právě ve Světlé a byly vhodné pro práci odsouzených,“ takto vysvětlil situaci světelským radním a vedení věznice projektový manažer firmy Dalibor Pech. Firma se tehdy rozhodla ukončit činnost ve Světlé, ponechala si jen provoz v Humpolci. Halu ve Světlé nabídla k prodeji. O chystaných krocích podle starosty Aubrechta firma informovala i na webu města s tím, že majitel slíbil prodej tomu, kdo bude mít zájem nadále odsouzené ženy zaměstnávat.

„Byli jsme smutní z toho, že firma Lion s věznicí končí. A byli jsme zvědaví, komu areál prodá,“ poznamenal starosta Aubrecht.

Dvě firmy vzdaly opravu ulic v Přibyslavi. Není materiál, nejsou ani dělníci

Otevření haly Levimo, která je součástí belgické skupiny Lion Products, přitom byla před šesti lety ve Světlé velká sláva. „Je to přesně ta oblast zaměstnávání odsouzených, kterou by se vězeňská služba měla posouvat,“ řekl při slavnostním otevření generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal.